Kuyumcular net konuştu! Olay sözler: Dolar, altın alacaklar için ve kazanmak isteyenlere bu formül! Habere dikkat

Türkiye yarın 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için sandığa gidecek. Son günlerde oldukça hareketli olan piyasalarda dün dolar kuru ve altın fiyatları zirve seviyeye ulaşmıştı. Vatandaşlar ise bu artışın seçimlerden kaynaklı olup olmadığını merak ediyor. Bursa Kapalı Çarşı Kuyumcu esnafı, altın fiyatlarındaki son durumu Bursada Bugün'e anlattı.

2. TUR SEÇİMLERİ ÖNCESİ ALTIN VE DOLAR ZİRVEDE

Havaların ısınmasıyla beraber düğün sezonu açıldı. Evlenecek olan çiftler 'Nasıl altın alacağım?' diye planlar yaparken düğünde yakınlarına altın hediye götürmek isteyen vatandaşlar da 'Nasıl altın takacağım?' diye düşünmeye başladı. Altın fiyatlarının her geçen gün yükselmesiyle birlikte de vatandaşlar kuyumcuların yanına yaklaşamaz oldu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası düşüşe geçen altın fiyatları, 2. tur seçimleri öncesi tekrar yükselişe geçti. Dolar/TL kuru ise zirvedeki seviyesini sürdürüyor. Alış fiyatı 20,25 olan doların satış fiyatının ise 22,25 olduğu görülüyor. Çeyrek altının fiyatı ise Bursa Kuyumcular Odası'nın listelerine göre alış 2 bin 235 lirayken satış fiyatı 2 bin 365 lira.

"EYT'NİN ETKİSİ OLDU"

Bursa Kapalı Çarşı Kuyumcu Esnafı İsmail Kasap, altın fiyatlarındaki yükselişin seçim hareketliliği olmadığını belirtti. Kasap, "Mevcut seçimle alakalı olarak bir dengesizlik söz konusu değil. Altına, dolara olan bu ilginin kaynağı EYT'den dolayı. Vatandaşların paralarını, birikimlerini, yatırım aracı olarak kullanmak istiyor" dedi.

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"DOLAR'IN İNİŞ VEYA ÇIKIŞI ALTINI DA ETKİLİYOR"

Döviz kurunun, altın fiyatlarına etkisinin olup olmadığı konusunda bilgi veren Kasap, "Dolar ve altın birbirine paralel olarak parametreleri değişen faktörler. Dolardaki iniş veya çıkış aynı oranda altını da etkiliyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Altın fiyatlarının global piyasaların pozisyonuyla alakalı olduğunu söyleyen Kasap, "Dünyadaki enflasyon oranı baz alındığında altında bir yükselişi tüm piyasalar tarafından beklendiğini biz de görüyoruz" diye konuştu.

DÜĞÜN SEZONUYLA SATIŞLAR ARTTI

Düğün sezonuyla birlikte hem takı anlamında hem de hediyelik anlamında satışların çoğaldığından bahseden Kasap, "Altın dün piyasaların kapanmasına yakın bir hareketlilik yaptı. Çeyrek altının şu anki fiyatının ise 2 bin 380 lira liste fiyatı var" dedi.

Bursa Kapalı Çarşı, döviz bürolarında ise hareketlilik devam ediyor.