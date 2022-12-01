İslam Memiş'ten altın yorumları: 'gram altın' için tarih verdi! Aralık ayı ilk haftası tavsiyesi, altın 2023 tahmini

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına dair beklentileri yorumladı. Memiş'in gram altın için yıl sonu öngörüsü dikkat çekti. İslam Memiş, gram altında 1450 liralık öngörüsünün neden gerçekleşmediğini de açıkladı. Gram altın güne 1050 liradan başladı ve öğle saatlerinde 1060'ı devirdi. Gün sonunda ise gram altın 1070 lirayı buldu. Yaz aylarında 1200 lira olacak denen altın yatırımcısını hayal kırıklığı yaşattı. Peki bugünkü yükseliş sürer mi, altın almalı mı satmalı mı, 2023 'te altın fiyatları ne olur? İşte 1 Aralık 2022 perşembe günü altından son dakika haberi...

2022 yılının emtia piyasası için zorlu geçtiğini söyleyen Memiş, "Merkez bankalarının faiz politikalarından kaynaklı baskılanma gördük. Kasım ayı itibarıyla değerli metallerde yükselişler başladı. Paritelerde de yükselişler başladı. Gram altın ve ons altında toparlanmalar devam ediyor. Bugünkü koşullara ve fiyatlamalara baktığımızda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırma ihtimali yüzde 70 oranında fiyatlanmaya başlandı. Bugüne kadar ekonomik koşullara baktığımız zaman ve enflasyondaki düşüşe baktığımızda Fed biraz daha güvercin olabilir" dedi. Altın ve gram altın için tahminlerini kamuoyuna duyurdu.

Peki, 2022 yılı sonunda gram altın kaç TL olur? İslam Memiş, gram altın için aralık ayı sonu tahminini ise şöyle açıkladı...

Altının Aralık ayının sonunda 1.200 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı içerisinde ise gram altının 1.400 TL olacağını öngördü.

2022 SONU DOLAR TAHMİNİ VE ARALIK AYI İLK HAFTASI İÇİN GRAM ALTIN TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ

İslam Memiş'in yıl sonu dolar ve gram altın tahmini şöyle:

Yıl sonuyla alakalı, normal süreçten bahsetmiyoruz. Hep bir baskılanma. İçeride dolar kurunda bana göre normal bir kur yok. Serbest bırakın, müdahale etmeyin, tedbirler almayın, dolar TL kuru bana göre 20-21 lira aralığını işaret ediyor. Dolar endeksi 113 olduğu zaman 18.70'i anlarım ama dolar endeksi 105'e gelince 18 altına sarkması gereken kur var. Burada dengelenme çalışması, bir müdahale var.

Şu anda gram altın TL 1061 TL'de. 1090 seviyesinin aralıkta kırılmasını ve 1100'lü rakamları bekliyorum ama 24 saat bile piyasalar için önemli oldu. Kestiremiyorsunuz neler olacak. Beklentim tabii ki pozitif. Fed yavaş yavaş yumuşamaya başladı ve altın fiyatlarını baskılayacak bir neden yok. Aralık ayı ilk haftasında 1090 ve hemen ardından 1100'lü rakamları konuşmaya başlayacağımızı bekliyorum.

Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 2023 yılı altın tahmini

Memiş'in tahminine göre altın bir ayda yaklaşık 150 lira artış sağlayacak. İslam Memiş, daha önceki tahminlerinde gram altının 2022 yılını 1400 liranın üzerinde tamamlayacağı öngörüsünde bulunuyordu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 1 ARALIK 2022

Gram Altın Fiyatı Alış: 1.065,51 Satış: 1.065,63

Çeyrek Altın Fiyatı Alış: 1.729,00 Satış: 1.753,00

Cumhuriyet Altın Fiyatı Alış: 6.916,00 Satış: 6.990,00

Yarım Altın Fiyatı Alış: 3.447,00 Satış: 3.507,00

Tam Altın Fiyatı Alış: 7.099,00 Satış: 7.163,00

ALTIN/ Ons Altın Fiyatı Alış: 1.777,17 Satış: 1.777,38

ALTIN/GR SPOT : 1.071

14 AYAR BİLEZİK GRAMI : 701,84

22 AYAR BİLEZİK GRAMI : 1.033,38

GREMSE ALTIN : 17.443,00

ZİYNET ALTINI : 6.959,15