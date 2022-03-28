İslam Memiş'ten altın, gümüş ve dolar açıklaması!

Ekonomist İslam Memiş, Youtube kanalında, haftaya düşüşle başlayan gram altın ile ilgili konuştu.

Memiş, açıklamalarında şu iddialarda bulundu:

"Borsa İstanbul 2175'ten haftayı tamamlamıştı şu an itibariyle yatay seviyesini koruyor.

Dolar kuru 14.83 liradan haftayı tamamlamıştı. Aynı seviye başladı haftaya. 14.80 liranın altına sarkmalar olabilir ama döviz endeksinde toparlanmalar var, agresif bir dalgalanma yaşanmazsa 14.80'in altına sarkan bir dolar görebiliriz.

Euro 16.29 lira seviyesinden haftayı tamamladıktan sonra 16.26 lira seviyesinde. Yatay seyrini koruyor.

Euro dolar paritesinde de yatay seviye devam ediyor.

Altın neden düşmeye başladı?

Gram altında 935-940 lira aralığına kadar çıkış vardı ancak uyarmıştım. 932 lira seviyesinden kapandı. Şu anda 921 lira olduğunu gözlemliyoruz. Geri çekilme düşüş fiyatı var. Emtia fiyatları yüzde 1'lik düşüşle başladı. Benim nazarımda 900 liranın üzerindeki fiyatların yüksek olduğunu söyleyebilirim.

Ons altın 1958 dolar seviyesinden kapandı, 1965 doları görmüştü cuma günü. Bu fiyatlamalar yüksekti. 1880 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını, 1900 üzerinden alım yapmanın uygun olmadığını söylemiştim. 1934 dolar seviyesinden haftaya başladı.

Gümüşün gram fiyatı 12.18 liradan kapanmıştı. Benim nazarımda yüksek. Şu anda 11.97 lira seviye. Burada da gerileme olduğunu gözlemliyoruz. 11.40 - 11.60 lira aralığında geri çekilme olursa tekrar yoruma ihtiyaç olacaktır.

Gümüşün ons fiyatı cuma günü 25.52 dolar seviyesinden kapandı. 25.13 seviyesinde."