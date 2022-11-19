İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin indirim açıklaması: 19 Kasım 2022 Altın fiyatları! Dolar, altın gümüş olanı uyarmıştı

İslam Memiş gümüş yorumları son dakika: Sosyal medya, YouTube hesapları ve diğer haber kanalları üzerinden yatırımcılara sürekli uyarılarda bulunan ekonomist Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar, altın gümüş ve piyasalar hakkında yorumlarını dile getirdi.

Hafta sonuna gelmeden hareketli grafiğe imza atan altın fiyatları, yeni haftaya başlamadan en merak edilen yatırım aracı oldu. Dolar, Euro ve kripto paraların arasında en güvenilir liman olarak görünen altın için yatırımcılar ‘yükselecek mi? Düşecek mi?’ sorusuna cevap arıyor. Küresel piyasalarda tanınan analistlerin altın yorumu dikkat çekti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılbaşı indirim tuzaklarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak altın sahiplerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yükselişe devam ediyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar hakkındaki değerlendirmelerini dile getirdi. Altın alamayanlar veya için gram altın ve gümüş ile ilgili yatırımcıların merak ettiği soruları yanıtlamaya çalışan İslam Memiş, tahminleriyle gündemde de yerini aldı. Altın ve gümüş atağa geçerken, vatandaşlar da fiyatların yükselmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Doları olan zarar eder diyen İslam Memiş, bu kez altın ve gümüş fiyatlarında kasım ayı itibariyle bir yükseliş trendinin olduğunu gözlemlediklerini ve 8 aydır baskılanan emtia fiyatlarında yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığının çok güçlü olduğunu belirtti. İlk kez bu kadar net konuştu. Özellikle gram tarafında problemin olmadığını ve yıla düşük seviyeden başlayan gram fiyatının dolar kurundan destek alarak yükselişe devam ettiğini belirtti. İslam Memiş, yatırımcıları gümüş fiyatları konusunda uyardı: Gümüş tarafında mutlaka rasyoya dikkat etmek gerektiğini belirten Memiş, 76, devamında da 72 seviyesine kadar bir gerileme olacağını tahmin ettiğini söyledi. Haliyle gümüşün gram fiyatında 16 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğini belirtti. Ons tarafında 24-26 dolar dirençlerini takip etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

İslam Memiş uyardı (Altın) indirim tuzaklarına dikkat!

Gram altın hedef seviyesi. Ons tarafındaki bu yükselişlerin bir miktar daha devam etmesi gerektiğini belirten Memiş şu açıklamalarda bulundu: "Altın ve mücevher takılarda da büyük indirimler oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama oluyor. Nasıl inanıyorlar bilmiyorum ama inanıyorlar. 2022’ye dolar/TL kuru 13,25’den, altın gramı ise 775’den yıla başladı. Bugün ise dolar/TL kuru 18,65, altının gram fiyatı 1.060 lira. Yani, nereden nereye yükselmiş. Değerli taş mücevherler dolar ile hesaplanır, değerli taşı olmayan altınlar ise normal gram üzerinden." dedi.

Peki 19 Kasım 2022 Cumartesi Altın fiyatları ne kadar? Son yıllarda altın fiyatı hızla bir artış gösterdi. Öyle ki gram altın genellikle 1000 liranın üzerinde seyrediyor.

19 Kasım 2022 ALTIN Fiyatları ALIŞ SATIŞ FİYAT TABLOSU

ALTIN (TL/GR)

1.057,80

1.060,00

ATA ALTIN

6.993,00

22 Ayar Bilezik

960,74

968,85

Altın (ONS)

1.748,58

1.748,93

Altın ($/kg)

55.934,00

55.945,00

Altın (Euro/kg)

57.900,00

57.911,00

Cumhuriyet Altını

6.773,00

6.924,00

Yarım Altın

3.386,00

3.473,00

Çeyrek altın ne kadar?

Verilere göre;

Çeyrek Altın

Alış: 1.694,00

Satış: 1.736,00

Reşat Altını

6.805,47

6.956,95

Kulplu Reşat Altını

6.807,69

6.959,20

22 Ayar Altın TL/Gr

958,30

1.022,36

18 Ayar Altın TL/Gr

763,87

764,01

14 Ayar Altın TL/Gr

580,96

694,25

Kapaliçarsi Ziynet 2.5

17.015,41

17.281,37

Kapaliçarsı Ziynet 5 li

34.456,20

35.116,09

İslam Memiş'ten son dakika altın, gümüş, dolar yorumları: İslam Memiş'in en son yıl sonu için altın yorumu ilginizi çekebilir → İslam Memiş'ten indirim açıklaması: Elinde avucunda dolar, altın gümüş olanı uyardı! → TIKLAYINIZ

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