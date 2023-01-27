İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Ne altın ne dolar: Dikkat edin, bir hafta içinde uçabilir

Finans analisti İslam Memiş, gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş için beklentilerini paylaştı. Memiş'in 'agresif' hareketlilik beklentisi dikkat çekti. Bunun için bu haftayı ve belki de yarını öngördüğünü ifade eden İslam Memiş, dikkatli olun uyarısı yaptı.

"Altın mı, gümüş mü?" başlıklı Youtube videosunda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emtia fiyatlarındaki yükselişler devam edecek mi, borsadaki satışlar devam eder mi, kripto para yatırımcıları ne yapmalı, seçim süreci piyasaları nasıl etkiler? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.

Borsa 100, 5280 seviyesinde. 0.33'lük değer kaybı var. 5000 puan seviyesi altında alım yapacağız. Bu taraftaki öngörümde değişiklik yok.

Dolar TL Kapalıçarşı'da 18.96-19 lira aralığında. Biraz daha geri çekildi serbest piyasalarda ama ekranlarda baskılanan süreç devam ediyor. 20.50'lerde euro/TL, serbest piyasalarda 20.62-69 aralığında. Makas aralığı var yine. Euro/dolar paritesinde düşüş öngörüm devam ediyor. Euro/dolar paritesindeki seyir negatif sürebilir benim açımdan. 1.08'e kadar düşüşleri takip edebiliriz."

İslam Memiş, dövize dair değerlendirmelerinin ardından gram altın, gram gümüş, ons altın ve ons gümüş değerlendirmelerini yaptı. İşte o açıklama...

Gram tahmini

Altının onsu 1900-1950 bant aralığına sıkıştı. Bant aralığı yüksek. 1940'a kadar yükseldi, 1932 dolar seviyesinde. Benim nazarımda yüksek, alım seviyelerimizi gram altın yatırımcıları biliyor. Ne zamanki altın onsu 1850-60 dolar seviyesinde, karşındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa, buradan gram altına giriş yapacağız. Şubat ayı 15'ine kadar bu süreci devam edeceğiz. Bu öngörüm hala geçerli. Mutlaka bir düzeltme yapması gerekiyor, en az 100 dolar, alım yapmak isteyenler kenarda bekleyebilir. Dolarla alım yapacak olanlar da kenarsa sakince beklemeli.

Gram altın TL ekranlarda 1175 lira, Kapalıçarşı'da 1181-86 lira aralığında. Agresif yükseliş, sağlıksız yükseliş tekrar geriledi (dün). 12 liralık değer kaybı oldu akşam (dün) saatlerinde. 1140, 1150 seviyelerinden alım yapılabilir ama şu an bu seviyelerden alım yapılmasının uygun olmadığını düşünüyorum. 1230, 1350, 1450, 1550 olarak yukarı yönlü gram altın göreceğiz uzun vadede. 3 haftada 81 lira yükseldi, çok önemli bir kazanç. Gramında 81 lira. Bunun bir düzeltme yapması gerekiyor. Alım yapacak olanların da biraz daha beklemesi gerekiyor.

İslam Memiş, son olarak 'agresif' yükseliş beklediği gümüş için tarih ve rakam verdi. İşte o öngörü...

Agresif yükseliş beklentisi

Gümüş onsunda geri çekilmenin mümkün olacağını ifade etmiştim. Altın gümüş rasyosu 82 seviyesine kadar yükseldi. Altın ve gümüş almak isteyene fırsat uyarım vardı. Dolarla gümüşün onsu için fırsat bekleyenler, buyur gümüş bedeva dedim. Şu anda altın gümüş rasyosu 80-82 dolar aralığında gelip gitti. Bu hafta rasyonun yükselmesinden dolayı, sanal fonlarda gümüş girişinde rekorlar kırıldı. Gümüşün düşmesiyle birlikte gümüş fonlarına müthiş bir giriş oldu. Gümüş fonlarına girişin hızlanması bir haftalık süreçte gümüş onsunda 25-26 dolar seviyelerini görebiliriz. Agresif girişler yaşanabilir. Elinde dolar ve altın bulunduranlar gümüşü ihmal etmemeli. Oldukça ucuz bir fiyatlamadan geçmekte, bir haftalık süreçte hızlı atak yaparsa şaşırmayın. Gram gümüş 14.42. Bu fiyat için ucuz olduğunu ifade ettik. Altının bu kadar yükselmesine rağmen, altın gümüşsüz yükseldi. Bu da sağlıksız bir yükseliş. Gümüşün bu kadar geride, düşük kalması, fiyatlamalar diyor ki, 'beni al'. Seninle konuşuyor fiyat. Ben eğer bir şey satın alacaksam, geride kalmış olan, değeri düşük ne varsa onu satın alırım düşüncesiyle gümüş tarafını önemsiyorum. Hem ons hem gram bazında bedava. Belki yarın da görebiliriz agresif yükselişler dikkat edin.