Altın fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaları değerlendirdi. Çin’de yaşanan Covid-19 kapanmaları nedeniyle Pekin’de halkın sokağa döküldüğünü, Çin’deki bu gelişmelerin küresel ekonomiyi sarstığını söyledi. ABD ve Çin arasında yaşanan gelişmeleri ve piyasalara nasıl etki edeceğini anlattı. Peki, dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken 'Dolar ne kadar oldu? 29 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte son durum ve İslam Memiş'in son dakika açıklamaları...

Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirerek Dolar ve altın yatırımcılarına tavsiye verdi. 2023 öngörülerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,"2023'te ezberler bozulabilir" dedi ve şöyle devam etti:

-Doların hem yurt dışı hem yurt içi değerinde kayıp var. Doların yatırım aracı olmadığını, ödeme aracı olduğunu belirtmek isterim.

-TCMB farklı bir politika uyguladı, tek haneli faize gitti. Şimdi sırada enflasyon var. Seçime kadar tek haneli faizle yolumuza devam edebiliriz. Bundan sonraki süreçlerde ev, araba alacaklar, kredilerde biraz daha düşüş bekliyorlar. Ocak ayı itibarıyla konutta faizlerin de 1 seviyesinin altına sarkmasını mümkün görüyorum.-Son 20 yıllık getiriden gram altın TL yüzde 6291 getiriye sahip.Euro yüzde 1215'lik getiriye sahip. En çok konuşulan dolar kuru da son 20 yılda yüzde 908'lik getiri ile 4. sırada.

-Gözümüzün gördüğü her şey dolar maliyetli olduğu için çok konuşuluyor ama gram altın kadar getirisi yok.-Gram altın TL yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı. Altındaki birikimleri önemsiyorum ben. 2023'te rüzgar tersine dönecek. Doların değer kaybettiği, altın, sterlin, gümüş, euro gibi yatırım araçlarının da değerinin arttığını görebiliriz. 2023'te ezberler bozulabilir.

İslam Memiş son dakika yorumladı: 'İşler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını, kriptosu olanlar bunlara dikkat!

Yeni kapanma yeni ekonomik kriz

Son haftalarda Çin’den gelen görüntülerin küresel piyasaları rahatsız ettiğini ifade eden İslam Memiş, insanlara zorla covid testinin yapılması, sokak olaylarının siyasi boyutlara gelmesinin piyasalarda karışıklığa neden olduğunu söyledi. Memiş, “ Yeniden kapanma mı geliyor? Eğer yeniden bir kapanma olursa bu yeniden bir ekonomik krizle sonuçlanır “ ifadelerini kullandı.

İşler çıkmaza girdi diyerek açıkladı

İslam Memiş, son gelişmelerden sonra Asya borsalarının yeniden yükselişe geçtiğini anlattı. Çin’de vaka sayılarında 100 bin civarı artış olduğunun altını çizerek, 2022 yılında yatırımcıların yeniden bir hikayeye ihtiyaç duyduğunu ve bu bahaneyle hikayenin de bulunduğunu söyledi.

İşlerin çıkmaza girdiğini söyleyen Memiş, bunun dünya ekonomileri için yeni bir bahane olarak 2022 yılını tamamlayan bir etken olduğunun altını çizerek “ Bana göre, her ülkede farklı bir salgın süreci başlayacak. bununla beraber dünya yeniden bir kapanma sürecine girebilir “ dedi.

İşte İslam Memiş'in tgrt'ye yaptığı açıklamalar:

Son dönemde altın, dolar, Euro, kripto ve borsada dalgalanmalar yaşanıyor. İslam Memiş, Çin’de yaşanan olayların piyasalara doğrudan etki edeceğini ve işlerin artık çıkmaza gireceğini söyledi. Bu durumda altın, dolar ve diğer piyasalarda büyük bir atağın gerçekleşebileceğini ifade etti.

Bu açıklama sonrasında yatırımcılar büyük bir endişe duymaya başladı. Piyasaları etkileyecek olayların en kısa sürede sona ermesi ve piyasaların en az hasarla atlatması bekleniyor.

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar döviz ve altın kurlarını merak etti. İşte döviz kurunda son durum...

29 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,6335 (Alış) - 18,6397 (Satış)

EURO: 19,2970 (Alış) - 19,3046 (Satış)

STERLİN: 22,3297 (Alış) - 22,4417(Satış)

1 DOLAR = 18,63 TL

29 Kasım Salı 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.049,96

Gram altın satış: 1.050,12

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.696,00

Çeyrek altın satış: 1.729,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.403,00

Yarım altın satış: 3.459,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.827,00

Tam altın satış: 6.895,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.005,00

Cumhuriyet altını satış: 7.111,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.017,00

Ata altın satış: 7.075,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Kasım Salı günü saat 16:35 itibarıyla alınmıştır.