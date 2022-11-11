İslam Memiş son dakika yatırım tavsiyesi verdi! 'Elinizdeki altını satmayın' diye uyarmıştı! Altın fiyatlarındaki yeni seviyeyi açıkladı

ABD enflasyon verileri sonrası altın fiyatlarında sert yükselişler yaşandı.11 Kasım sabahı itibari ile altın 1.048 lira seviyelerine kadar yükselen altın fiyatı yatırımcısını güldürdü. “Elimdeki altını satmalı mıyım?”, “Altın yükselir mi?" sorularının cevabını arayanlara finans analisti İslam Memiş önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, “Altın fiyatlarında sert yükselişler devam edecek. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı" dedi yeni seviyeyi açıkladı.

Altın son ayların en hızlı yükselişlerinden birini yaşıyor. Dün günü 1.043 lira seviyelerinden kapatan sarı metal, bugün 1.048 lira seviyelerine kadar çıktı. Değerli metalin önümüzdeki günlerde daha fazla artması bekleniyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Amerika’nın enflasyonu düşürme uğruna faiz artırımlarına gitmesi altın gibi metallerin değerlerinin düşmesine neden oldu. Dün açıklanan ABD enflasyon rakamları yüzde 7.9 beklentisinin çok altında yüzde 7.2 seviyesinde geldi. Bunun ardından Fed’in gelecek toplantısında sıkı para politikasından vazgeçerek faizleri azaltacağı yönünde beklenti söz konusu oldu. Bu haber ise piyasalarda ılımlı bir rüzgar estirdi. Altın ve gümüş gibi metallerde sert yükselişler gözlendi.

“ALTINDA ARTIŞLAR DEVAM EDECEK”

Piyasaları değerlendiren İslam Memiş, yatırımcıya önemli tavsiyeler verdi. Altında yükselişin devam edeceğini ifade eden Memiş, tgrt'ye şu açıklamaları yaptı: “Bu pozitif seyrin devam edeceğini ön görüyoruz. Özellikle altının ons fiyatında 3 haftalık süreç içerisinde 15 dolarlık bir değer artışı gözlemliyoruz. 1. 600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1800 rakamların tekrar konuşulmaya başlayacağı bir dönem gerekiyor, diye düşünüyorum teknik olarak.”

“GRAMDA 1.400 LİRA SEVİYELERİNİ GÖREBİLİRİZ”

Gram altın TL tarafına baktığımız zaman 4. Kez 1.038 lira seviyesini test etti. Gram altın TL fiyatında muhtemelen 1060-1090 lira seviyeleri gelecek. Yılsonuna kadar da 1.400 seviyelerini konuşabiliriz.

“ELİNİZDEKİ ALTINI BOZDURMAYIN”

Altın fiyatlarında sert yükselişler devam edecek. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Daha yeni zirvelere var. Altın fiyatları düşerken almayan yatırımcı her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeniz gerekiyor. Altın alımını ihmal etmemek gerekiyor. Yatırımcı için en güvenli liman altın. Gram bazında her yıl kazandırmaya devam ediyor. Kısa vadeli al-sattan uzak durmak gerekiyor. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek."