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Ekonomi İslam Memiş 'muhteşem fırsat' diyerek açıkladı: Tüh keşke alsaydım diyecekler
Ekonomi

İslam Memiş 'muhteşem fırsat' diyerek açıkladı: Tüh keşke alsaydım diyecekler

Yeniakit Publisher
2023-09-30 19:05:00 -
İslam Memiş 'muhteşem fırsat' diyerek açıkladı: Tüh keşke alsaydım diyecekler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili yatırımcılara çok kritik bir tavsiyede bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için son uyarısını kamuoyu ile paylaştı.

Kişisel Youtube kanalından açıklamalar yapan İslam Memiş, gram altının düşmediğini halen alım fırsatı oluşturduğunu söyledi.

İşte İslam Memiş'in o uyarıları:

Gram altın hala 1688 lira. Bize göre düşmedi. Adam diyor ki geçen ay 1738 liraydı. Düştü diyor. Ama biz uzun vadeli yatırımcıyız. Yani bize göre düşmedi. Benim nazarımda, yıllık bazda getiriye baktığımızda bir düşüş yok. Ons altındaki manipülasyon nedeniyle gram altında bu düşüş yaşandı. Bu fiyatlardan gram altın almayan büyük ihtimalle Ekim ayının ortasında 'tüh keşke alsaydım' edebiyatı yapacak. Hayır kardeşim o fırsatlar daha gelmeyecek.

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