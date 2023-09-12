İslam Memiş ilk kez bunu söyledi! Dolar kuru için rekor tahmin

Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belli olduğu Orta Vadeli Program'da (OVP) dolar kurunun ortalama olarak 2023 yılında 23,9 TL, 2024 yılında 36,8 TL, 2025 yılında 43,9 TL, 2026 yılında ise 47,8 TL olacağı aktarılmıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber Canlı yayınında dikkat çeken tahminde bulundu.

18 lira birden artacak

"OVP'de dolar kuru ile ilgili 2024 yılıyla ilgili 36.80 TL civarında ortalama bir tahmini var. Benim tahminim daha yüksek. Ben 2024 yılı içerisinde 45 TL'ye kadar bir yükseliş öngörüyorum. Ama OVP'de yıllık ortalama değer veriliyor. Yani 30 TL'den yıla başlansa 45 TL'ye kadar çıksa ortalama olarak 36.80 TL'ye tekabül ediyor. Kamuoyunu ürkütmemek için böyle bir tahminde bulunuyor. Tahminime göre 2024 yılına 30 TL'den başlarız, Ocak ayında 32-33 TL görürüz. Yıl içinde 45 TL'ye kadar bir yükseliş yaşanır. Yıllık ortalama ise 36-37 TL'ye tekabül eder.

Gram altında 2500 ve üzerine, gümüşte 30 TL üstünde tekabül ediyor. Dolar karşısında bütün yabancı para birimlerinde de bir yükseliş söz konusu olabilir."

Borsa tarafında ciddi ralliler bekleniyor

Kredilere yönelik yeni sınırlandırma başta olmak üzere Türkiye'yi bekleyen süreç hakkında değerlendirme yapan uzman isim, Türkiye’yi 2024'ün ortasına kadar sancılı bir süreç beklediğini kaydetti. Alınan tedbirlerin ekonomiye büyük katkısı olacağını söyleyen İslam Memiş, bu olumlu sürecin yabancıların gözünden kaçmayacağını belirtti. 2024 yılının Borsa'nın yılı olacağını söyleyen İslam Memiş, "Yabancılar sermaye girişlerini artırabilir. Özellikle bu süreçte Borsa'nın öne çıkması daha kuvvetli. 2024 yılında bunun meyvalarını almaya başlarız. Özellikle 2024 yılı Borsacıların yılı olacak. Borsa tarafında ciddi ralliler bizi bekliyor olabilir." ifadelerini kullandı.

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