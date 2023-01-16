İslam Memiş ilk kez altın ve dolar için umutsuz konuştu! Bu kez hem tarih hem saat verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Tv100'de kaleme aldığı yazısında, Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararını işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

İşte İslam Memiş'in 'Bu hafta TCMB ve DAVOS var…' başlıklı yazısı:

Perşembe günü saat 14.00’de karar açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün saat 10.00’da “2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri” programında konuşacak.

“İlk Evim Kampanyası” bugün başlıyor.

Kampanya ile İstanbul’da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla’da 3 milyon liraya ve diğer şehirler için 2 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacak.

Kampanyada yüzde 0,69’dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 30’unu geçmeyecek taksit oranı ve ilk üç yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

“Dünya Ekonomik Forumu” Davos’ta başlıyor.

Hafta boyunca buradan gelecek açıklamalar, küresel piyasalar için oldukça önemli olacak.

Bu hafta altın ve gümüş fiyatlarının ons tarafında kâr satışları görebiliriz.

Direnç seviyelerinde gezinen emtia fiyatlarında destek seviyelerini takip edeceğim.

Gram tarafını takip etmek için de onsları takip etmeyi sürdürüyorum.

Çünkü dolar/TL kurunun kontrole alınması, dolar tarafından destek veya negatif etkilenmesinin önüne geçilmiş oldu.

Borsa tarafında dalgalı seyir devam etse de altta alanının olduğunu düşünüyorum.

Kripto paralar haftaya agresif yükselişle başladı.

18-25 bin dolar aralığını takip edeceğim.

Çok heyecanlı bir hafta olmayacağını söyleyebilirim.

İçeride borsa, siyasi açıklamalar ve kripto paraların konuşulacağı bir hafta olacağını öngörüyorum.