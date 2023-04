İslam Memiş görev ve politika değişecek diyerek demeç verdi! TCMB faiz kararı ne olacak? Altında çarpıcı sözler

Bank of America, altın fiyatları hakkında tahminlerini açıklamıştı. Bankanın tahminlerine göre ONS altın fiyatları 2.500 dolar seviyesine yükselecek. FED'in faiz kararları ve Amerika'daki enflasyon verileri altın fiyatlarını etkileyebilir uyarısı gelmişti.

Gram altın uzmanı İslam Memiş'ten, altın ve dolarda yaşanan hareketliliğe dair çarpıcı açıklamalar geldi. Memiş, makas aralıklarına özellikle dikkat çekti, yaptığı bir uyarıyı takip edenlerine hatırlattı.

'UYARIDA BULUNMUŞTUM'

50 dolar gerilemesi ve düzeltme yapması bu yönden önemliydi. Düşüş olmadan önce yatırımcıya uyarılarda bulunmuştum.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları hakkında kendi yorumunu yaparak, altın fiyatlarının yükseliş trendinde olduğunu ve kısa vadede bir kâr satışı beklediğini belirtti. Memiş, gün içerisinde 1259 liraya yükselerek rekor kıran gram altının ardından takipçilerine seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, emtia piyasalarında yaşanacak önemli gelişmeler için tarih vererek "2 gününüz kaldı, hazırlığa başlayın" uyarısı yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak uzun vadede altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini düşünüyor.

TCMB faiz kararı ne olacak? İslam Memiş'ten çarpıcı sözler: Görev ve politika değişikliği olabilir

Seçim sürecine girilmesiyle beraber dolar ve altın piyasalarında dalgalanmalar devan ediyor. Uluslararası kurumlar ardı ardına seçim sonrası kur beklentilerini sıralarken altın hareketli bir grafik çizdi. Gözler perşembe günü açıklanacak olan faiz kararına çevrilirken Finans Analisti İslam Memiş piyasalara dair önemli açıklamalar yaptı.

Rekor seviyelerin altına düşen altın fiyatları yeni haftaya toparlanarak başladı. Fed belirsizlikleriyle altın yön bulmada zorluk çekerken dolar/TL kuru yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Gram altın haftanın ilk işlem gününe 1.237 TL seviyesinden başlarken dolar/TL kuru haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,40 TL'den işlem görüyor. Yurt içinde tüm piyasaların gözleri ise perşembe günü Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında. TGRT Haber ekranlarında ekonomi gündemini değerlendiren İslam Memiş piyasaların yönüne ilişkin açıklamalar yaptı.

İslam Memiş şunları kaydetti:

Memiş, gün içerisinde 1259 lirayı görerek tarihi zirvesine ulaşan gram altının ardından yeni yükselişler için tarih verirken, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

"ABD'den gelen son veriler ve enflasyonun da 5 bandının altına düşmesi artık çok açık gösteriyor ki altın için sert ve istikrarlı bir yükseliş an meselesi. Şu anda yaşanan yukarı yönlü hareketlerin yalnızca fragman olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen FED kanadında son faiz artırımı Mayıs ayında 25 baz puan ile yapılacaktır ve 2023 sonuna kadar sabit bir faiz uygulamasına geçilecektir. İşte bu noktada, altında ons fiyatının 2350 dolar seviyesini aşacağını söylemek mümkün.

Elbette teknik düzenlemeler, kısa süreli aşağı yönlü hareketler yaşanacaktır ancak burada önemli olan, her kırılmada panikleyerek satış yapmamak ve sabırlı olmak olacaktır. Küçük yatırımcının en fazla düştüğü tuzaklardan biri bu oluyor. Uzun vadeli düşünecekseniz gram altın için şu anda yıl sonu için 1500 lira tahmininde bulunmama karşın, sıçramaların erken yaşanması benim de tahminimi 1600-1700 lira seviyelerine çekmeme neden oldu.

"UCUZA ALTIN ALMAK İÇİN SON GÜNLERDEYİZ"

2023 altının yılı olacak demiştim. Bu iddiamda hala ısrarcıyım. Emtiaların tamamı, özellikle gümüş de oldukça kazançlı bir yıl yaşayacaktır. Belki de getiri bakımından altını sollayacak tek yatırım aracı gümüş olacak.

Ons altının bu tarihten sonra 2000 doların altına düşmeyeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta belirttiğim gibi, dip fiyattan alım yapmak isteyenler için 2023 penceresi kapanmış durumda. Ancak hala kazanç sağlamak mümkün çünkü ons için 2350 dolarlık bir sınırın kırılacağını beklemekteyim hala yıl içerisinde.

Doğal olarak bu artışlara bağlı olarak gramda da yükselişler yaşanacaktır. gunboyugazetesi'de Memiş'in şu ifadelerine yer verildi. Gün içerisinde 1259 liraları gören gram altın, 14 Mayıs seçimlerinden sonra dövizde yaşanacak muhtemel bir yükselişle birlikte hem dolar türünden yükselecek, hem de dolar/TL paritesi artacağı için gramın Türk lirası karşısındaki değerlenişi çift yönlü bir destek almış olacak. Burada uzun süreli bekleyenler, yılın sonunda ceplerini en çok dolduranlar olacaktır

Ons 2000 doların altına düşmeyecek olsa da bu hafta için hala alım fırsatı olarak görünebilir. Gelecek haftalardan itibaren, özellikle kripto paralar için de boğa sezonunun başladığına yönelik işaretler gelmeye devam ederken, altında da sert ve uzun soluklu yükseliş yaşanabilir. Belki de bu kırılma gelecek hafta yaşanacaktır o yüzden, son iki gün için iyi bir pencere olduğunu düşünüyorum.

"BİR DÜŞERSE İKİ YÜKSELECEK"

Her zaman söylediğim gibi bana sürekli "Altın zirveyi gördü, satış yapmalı mıyız? Düşüş olacak mı?" soruları geliyor. Altın zirveyi görmedi. Şu an için bedavadan biraz pahalı diyebiliriz hatta. Düşüş olacak mı konusuna gelirsek. Evet, düşecek. Hiçbir yatırım aracı sonsuza kadar yükselmez ancak uzun vadeli konuşuyorsak, altın bir düşersek iki yükselecek. Bu yüzden burada sabırlı olmak ve her kırılmada oltaya gelmemek önemli.

Borsa, kripto paralar ya da döviz için de aynı kurallar geçerli. Zirve fiyatlarda alım yapıp, düşüşlerde satmak maalesef küçük yatırımcıların bir türlü terk etmediği bir alışkanlık oldu. Burada paniklemeyen ve birikimini koruyanlar yatırımcının mutlak suretle mutlu çıkacağını düşünüyorum."

Memiş, yaptığı yorumların kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığına dikkat çekerken, vatandaşları bu ifadelerden hareket edip alım-satım yapmama konusunda kesin bir dille uyardı.

İlginizi çekebilir→ Altının kilogramı yükseldi! Brent ham petrolün varili tam 82,4 dolardan... Piyasalarda gün sonu, altın ons rakamı→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dev şirketler iflas etti! Araştırma: Twitter, Silikon Vadisi Bankası'ndan kaçışı körükledi! Ortalık karıştıracak→ TIKLAYINIZ