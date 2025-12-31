Yolsuzluğu sindirdi, Mansur’u sindiremedi! Tebrik değil tehdit kartı

Buğra Kardan İstanbul

Gerilimin dinmediği, entrikanın ve polemiğin bitmediği CHP’de kariyer mücadelesi kızıştı. Pavyon ve otel köşelerinde delegelere dağıtılan hediyelerle, paralarla Genel Başkan koltuğuna oturtulan Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinden kurtulmasının ihtimal dışı olduğunu görünce ibreyi stepne Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş’a döndürmesi fırtına kopardı. Öfkeye kapılan İmamoğlu, Yavaş için “Bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir. Kimsenin yedeği de değildir” diyen Özel’i kızdıracak bir hamle yaptı. İmamoğlu, Silivri’den milletvekillerine yolladığı yılbaşı kartında kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak sunarak Özel’e varlığını hatırlattı.

Buradayım be!

Bu hatırlatma Özel’in selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Buradayım be buradayım” çıkışını akla getirdi. Şaibeli diploması iptal edilen, kamu görevlilerine hakaret ettiği için siyasi yasaklı hâle gelen, illegal yapılanmaya gidip İstanbul’u yağmalamaktan 2 bin 430 gün hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu’nun cezaevinden çıkmak yerine Yavaş’ı köpürtmeye yönelen Özel’e yılbaşı kartlı göndermede bulunması yadırgandı. Kendisine bağladığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden İmamoğlu’nun fotoğrafını kaldıran ve Yavaş’a methiye yağdıran Özel’in yeni bir hamlede bulunup bulunmayacağı ise merak konusu oldu.

EDEN BULUR DÜNYASI

Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan ise, bakın neler söyledi: “Özgür Özel, büyük bir oyun oynuyor. Onun planı belli. İmamoğlu’nun dışarı çıkamayacağını ve Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını biliyor. Kendisi aday olmayı arzu ediyor. Güçleri dağıtmamaya, muhalif kanadı bir arada tutmaya uğraşıyor. Yavaş’ı öne atarak iki amaç güdüyor. Yavaş’ın İP, ZP, AP ile el ele yürüme ve oradan aday olma ihtimalini önlemeyi hedefliyor. Bir nevi olta atıyor. Oyalama cihetine gidiyor. Biliyor ki SDG, ‘Terörsüz Türkiye’ projesini baltalarsa Erdoğan milli cephe oluşturacak. Yavaş da Erdoğan’a yanaşırsa şansı olmayacak. Yavaş ve kitlesini elden kaçırmamak Özel için esas. İmamoğlu’nun cezaevinden çıkamayacağını biliyor. Mansur’u aday yapmayı ise aklından geçirmiyor. Dikkat ederseniz yuvarlak kelimeler kullanıyor. Yeni oyunuyla adaylığını garanti altına almaya çalışıyor. İmamoğlu ise kendisini hatırlatma derdinde. Yılbaşı kartında Cumhurbaşkanı adayı olarak tanıtması bunun ürünü. Burada örtülü bir kavga var. Zaten alenen kimse kimseyi karşısına alma cesaretini gösteremez. İmamoğlu, ‘Beni kenara koyamazsın’ diyerek kart açtı. Nihayetinde kurultayda paraları veren, Özel’i Genel Başkan yapan İmamoğlu’ydu. Ancak eden bulur. İhanet eden ihanet görür. Kılıçdaroğlu, Baykal’a yaşattığını yaşadı. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu’na yaşattığını yaşayacak. Bunu anladığı için gardını alıyor.”

BEYHUDE HATIRLATMA

Bir diğer eski CHP’li Mehmet Sevigen de şunları dile getirdi: “Görüyoruz ki bu aralar Yavaş’ın ismi çok geçiyor. Yani Yavaş, Ankara’yı idare etsin de Türkiye şurada kalsın! CHP’de Cumhurbaşkanı adayı olmak için yürütülen bir yarış var. İmamoğlu ve Yavaş’ın yarışının nereye varacağını merak ediyoruz. Onlarca ithamla yargılanan, dışarı çıkıp çıkmayacağı bilinmeyen, diploması iptal edilen İmamoğlu için durum hiç kolay değil. Hâliyle dönem dönem varlığını hatırlatması gerekiyor. CHP’de koltuk, kariyer mücadelesi var. İmamoğlu ve Yavaş’a yakın olanlar da boş durmuyorlar. Peş peşe hamlelerde bulunuyorlar. Bana göre ikisi de kendi kendine gelin güvey oluyor. İkisi de aday olamaz. Muhtemelen CHP, başka adayla yola devam eder. Belki Özel olur. İmamoğlu ise Yavaş’a ‘Buradayım be buradayım’ diyor. Özel’e direkt tavır almıyor ama hatırlatıyor. Yoksa polemiğe girmez. Onun sorunu Yavaş’la.”

YAVAŞ ‘FOSİL’LERDEN

Araştırmacı-yazar İsmail Nacar ise şu bilgileri verdi: “Özel, ‘Yavaş’ın adaylığına engel olma hesapları Türkiye’yi de dünyayı da ayağa kaldırır” ifadesiyle ilk defa adayının Mansur olduğunu açıklamış oldu. CHP, bu açıklamayı yapmadan önce başta SP, İP, YRP, GP, DEVA, ZP olmak üzere Erdoğan’a muhalif tüm parti ve çevrelerle görüşmeler yaptı. Özellikle Hikmet Çetin ve Hüsamettin Cindoruk gibi eski politikacılar, aday olamayacağı anlaşılan İmamoğlu’yla zaman kaybedilmeden Yavaş’ın devreye sokulmasını tavsiye ettiler. Öğrendiğim kadarıyla Abdullah Gül ise aday belirlemenin erken olduğunu söylemiş. Yine Gül ve diğer muhalefet liderleri, merkez sağ ve Milli Görüş geleneğinden gelen partilerin CHP’yle değil de kendi aralarında ittifak yapmalarını önermişler. CHP’de Erdoğan karşıtı dış lobinin sözcülüğünü yapan Namık Tan gibi diplomalarla bazı emekli generallerin de bu senaryonun yazılmasında katkıları olmuş.”