Uzmanı yarar olmayacağını söyledi, tüyo verdi! Yeni yıl bir mucize değil, umudunuzu büyük tutun! Uzmanından uyarı

'UYKU DÜZELİRSE KAYGI DA AZALABİLİR' Kaygının yalnızca psikolojik değil, fizyolojik bir durum olduğuna değinen Uzm. Dr. Budaklı, “Uykusuzluk ve kafein bedeni sürekli alarm halinde tutar. Bazen en etkili kaygı yönetimi, uyku düzenini sağlamak ve kafeini azaltmaktır. ‘Uyku düzelsin, kaygı zaten azalır’ cümlesi birçok hastada şaşırtıcı derecede doğru çıkmaktadır. Bu nedenle uyku ve kafein dengesine dikkat etmek, yatmadan 60 dakika önce ekranı azaltmak, yatakta problem çözmeyi bırakmak (beyin yatağı ‘düşünme alanı’ sanmasın) ve mümkünse her gün benzer saatte kalkmak (hafta sonu dahil) önemlidir" ifadelerini kullandı. Zararını çıkarma isteği, oyunu eğlenceden çıkarır Yılbaşı döneminde şans oyunlarına yönelimin de arttığını ifade eden Uzm. Dr. Budaklı, “Buradaki motivasyon çoğu zaman para değil, bir gecede rahatlama umududur. Ancak umut tek bir ihtimale bağlandığında kırılganlaşırö dedi. Şans oyunlarında kayıp sonrası telafi dürtüsünün riskli bir döngü oluşturabileceğini vurgulayan Budaklı, “Zararını çıkarma isteği, oyunu eğlenceden çıkarır ve bağımlılık zeminini hazırlar" açıklamasında bulundu. 'YENİ YILDA HERKES AYNI ŞEYLERİ HİSSETMEZ' Yılbaşı döneminin herkeste aynı duygulara yol açmayabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Budaklı, şu bilgileri paylaştı: “Yeni yıl herkese aynı gelmez. Kimisi kalabalıkta iyi hisseder, kimisi sıkışır. Kimisi yeni başlangıçları sever, kimisi ‘geçen yılın hesabı’ ile yorulur. Zihin hızlandığında, düşünceler kaotik bir hal alabilir, ardı ardına gelen olumsuz düşüncelerle zihin zorlanır ve beden de gerilir. Uyku bozulur, sabır azalır, tahammül düşer. Böyle zamanlarda karmaşık yöntemler değil, temel düzenleyici teknikler (nefes gibi) çoğu kişide oldukça iyi çalışır. Çünkü kaygı yükseldiğinde zihin hızlanır; beden de buna eşlik eder. Nefes sıklaşır, kaslar gerilir, uyku kaçar. Bu noktada amaç 'kaygıyı sıfırlamak' değil, bedeni ve dikkati yeniden dengeye almaktır." 'KAYGIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN İKİ ETKİLİ YOL' Kaygıyla başa çıkmada iki etkili yöntem öneren Uzm. Dr. Budaklı, bunları şöyle aktardı: “Nefes tekniği (1 dakika): Kaygı anında nefes çoğu zaman fark etmeden hızlanır ve yüzeyselleşir. Bu da bedene ‘tehlike var’ sinyalini sürdürür. Nefesi bilinçli biçimde yavaşlatmak, sinir sistemine ‘şu an güvendeyim’ mesajı verir. Burundan nefes 4 saniyede alınır, 6 saniye beklenir ve sanki bir doğum günü pastasının mumlarını üfler gibi 6 saniyede yavaşça verilir. Bu 10 tur tekrarlanır.