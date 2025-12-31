Emine Erdoğan'dan yüreklere dokunan paylaşım!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 2026 yılına saatler kala yayımladığı anlamlı mesajıyla tüm dünyanın yeni yılını tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde dayanışmamızı koruduğumuz, umudumuzun eksilmediği, huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Bütün mazlum coğrafyalarda zulümlerin son bulduğu; barışın, mutluluğun, refahın hakim olduğu bir 2026’da buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. (DHA)
Aktüel
Sadık Albayrak gün yüzüne çıkardı: Osmanlı dönemine ait İlk Kürtçe dilbilgisi kitabı! Gündeme geldi