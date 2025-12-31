  • İSTANBUL
Batı Şeria'da zulüm bitmiyor! İşgalci güçler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi
Dünya

Batı Şeria’da zulüm bitmiyor! İşgalci güçler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Batı Şeria’da zulüm bitmiyor! İşgalci güçler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da zulmün dozunu artırıyor. Ramallah'ta Filistinli bir aileye ait eve kasıtlı olarak gaz bombası atan katil İsrail güçleri, evde yangın çıkmasına neden oldu. Sivillerin boğulma tehlikesi geçirdiği saldırı sonrası bölgede tansiyon zirveye çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da terör estiren İsrail ordusu, sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud kasabasında bir eve İsrail güçleri tarafından gaz bombası atıldı. Saldırı sonucu evde büyük bir yangın çıkarken, içeride bulunan aile bireyleri yoğun dumandan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeybatısındaki Abud kasabasında Filistinlilere ait bir eve gaz bombası atması sonucu yangın çıktığı kaydedildi.

Olayda bazı kişilerin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılan haberde, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde ise İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas ve Akaba şehirlerine baskın düzenlediği bildirilirken, konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun, Ramallah'ın batısındaki Naleyn köyüne düzenlediği baskınlar sırasında ise Filistinli gençler ile ordu güçleri arasında şiddetli olayların çıktığı dile getirilen haberde, olaylarda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Deyr Cerir köyünün girişini kapattığı belirtildi.

Yorumlar

her sey sırasıyla batı seriadakiler gazzeyi izliyordu sıra onlara geldi

mahmut abbasın yönettiği batı seriadaki filistinliler gazzedejileri seyrediyrdu sırayı onlara getirdi israil bakalım görelim ne olacak
