AK Partili Abdullah Ensar Gürlek vefat etti
AK Parti Adana Ceyhan İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanı Abdullah Ensar Gürlek hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürlek'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
AK Gençlik Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Adana, Ceyhan İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanımız Abdullah Ensar Gürlek’e Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Teşkilatımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Ömer Çelik'ten açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından AK Gençlik'in taziye paylaşımını alıntılayarak başsağlığı mesajı yayımladı.
Sözcü Çelik, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağolsun." dedi.
AK Parti Adana Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özdemir ise yaptığı paylaşımda Gürlek'in ailesine başsağlığı diledi.
Özdemir paylaşımında, "AK Parti Ceyhan İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanımız, yol arkadaşımız Abdullah Ensar Gürlek’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Güzel ahlâkı ve samimiyetiyle gönüllerimizde iz bırakan kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.