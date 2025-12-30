ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor

Yeni yılla birlikte bankacılık işlemlerinde önemli değişiklikler devreye alınıyor. Çok sayıda özel banka, 1 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla ATM kanalından yapılan para çekme ve yatırma işlemlerinde limit artışına gitmeye hazırlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte, banka şubesi içinde veya şubeye bitişik ATM’lerden yapılan işlemlerde günlük limitler 50 bin TL’nin üzerine yükseltilecek.

Bankalar, bir yandan MASAK’ın talimatıyla yüksek tutarlı para transferlerinde devreye alınacak 20 karakterlik işlem açıklaması zorunluluğuna hazırlanırken, diğer yandan müşterilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda ATM işlem sınırlarını yeniden düzenliyor.

Nakit kullanımında yaşanan sorunlara çözüm

Yüksek enflasyona rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tedavüldeki banknotlarda değişikliğe gitmemesi, nakit para kullanımında çeşitli sorunları da beraberinde getirmişti. Özellikle ATM’lerde uygulanan düşük günlük ücretsiz çekim limitleri, uzun süredir vatandaşların tepkisine neden oluyordu.

Bu kapsamda bankalar, ATM üzerinden yapılan nakit çekim ve yatırma işlemlerinde uygulanan mevcut sınırlamaları gevşetme kararı aldı. Yeni düzenleme sayesinde, şube bağlantılı ATM’lerden yapılan işlemlerde müşteriler komisyon ödemeden daha yüksek tutarlarda nakit işlem gerçekleştirebilecek.

Uygulama yaygınlaşıyor

Geçtiğimiz aylarda QNB’nin başlattığı ve banka şubesi içindeki ya da bitişiğindeki ATM’lerde yüksek işlem limitlerine imkân tanıyan uygulamanın, 2026 itibarıyla birçok özel banka tarafından hayata geçirilmesi bekleniyor.

Buna göre; cadde üzerindeki bağımsız ATM’lerde mevcut limitler korunurken, banka şubesiyle bağlantılı ATM’lerde kullanıcılar gün içinde 50 bin TL’ye kadar para çekme ve yatırma işlemini ücretsiz gerçekleştirebilecek. Bankacılık sektöründe atılan bu adımın, nakit işlemlerde yaşanan yoğunluğu önemli ölçüde azaltması öngörülüyor.