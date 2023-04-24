  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık Bakanlığı kura tarihi ve saati belli oldu! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve kura çekimi ne zaman?

İşte 'sağlam Müslüman' Bay Kemal! Saadet'in 'mücahid'i Ramazan Bayramı'nı es geçti Noel'i unutmadı

Tayland'ı şiddetli fırtına ve dolu vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sapkınlıkla mücadele' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Vergi desteğinin detayları belli oldu

Altını, doları olanlar dikkat! İslam Memiş 'İflas edecek' diyerek korkutan haberi maalesef verdi

ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'yi çıldırtacak açıklama! Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu şarlatanlık" dedi

Oto sanayi ustalarından yerli otomobil TOGG'a tam not

Davutoğlu halasının kendisine oy vermeyeceğini anlattı! Halasını bile umursamaz tavırları 'pes' dedirtti

Bakan Kirişci'den açıklama: 803 milyar lira destek sağlandı
Ekonomi Altının kilogramı yükseldi! Brent ham petrolün varili tam 82,4 dolardan... Piyasalarda gün sonu, altın ons rakamı
Ekonomi

Altının kilogramı yükseldi! Brent ham petrolün varili tam 82,4 dolardan... Piyasalarda gün sonu, altın ons rakamı

Yeniakit Publisher
2023-04-24 20:19:00 - 2023-04-24 21:28:36
Altının kilogramı yükseldi! Brent ham petrolün varili tam 82,4 dolardan... Piyasalarda gün sonu, altın ons rakamı

Altının geleneksel yatırım araçlarından olduğu için yönü merak ediliyor. Piyasalarda son durum: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 345 bin liraya yükseldi. Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,46 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatları altında düşüş.... Brent petrolün varil fiyatı...

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,46 puan artarak 5.022,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,50 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 5.034,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.010,25, en yüksek 5.076,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 5.022,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,90 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 5.512,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Akbank ve Tofaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​- Altının onsu 1.982 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.982 dolardan işlem görüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 kazançla 1 milyon 345 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,3717 lira, satışta 19,4493 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,3671 lira, satışta 19,4447 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2450, dolar/yen paritesi de 134,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.329.000,00 2.035,00
En Düşük 1.225.000,00 2.020,00
En Yüksek 1.347.000,00 2.058,00
Kapanış 1.345.000,00 2.058,00
Ağırlıklı Ortalama 1.266.697,26 2.044,07
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.381.217.384,24  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.042,78  
Toplam İşlem Adedi 106

 

O ülkede gündem oldu: Bir avuç kumu milyon dolara sattı! Satın almak için yarıştılar! Rekor fiyattan satıldı
O ülkede gündem oldu: Bir avuç kumu milyon dolara sattı! Satın almak için yarıştılar! Rekor fiyattan satıldı

Aktüel

O ülkede gündem oldu: Bir avuç kumu milyon dolara sattı! Satın almak için yarıştılar! Rekor fiyattan satıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23