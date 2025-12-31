Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, geçen hafta Somali’den 1991 yılında tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Somaliland’ı “bağımsız ülke” olarak tanıdıklarını açıklaması Türkiye’de dahil olmak üzere dünyada tepkiyle karşılanmıştı.

Bu kararın ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Salı günü Türkiye’ye geldi. İki liderin görüşmesi İsrail basını tarafından yakından takip edildi.

Tel Aviv merkezli HM News, “Erdoğan, İsrail’in kararını ‘yasadışı ve kabul edilemez’ olarak tanımladı” başlıklı haberinde “Türkiye Cumhurbaşkanı ve Somali Cumhurbaşkanı İstanbul'da ortak bir basın toplantısı düzenleyerek İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanımasını kınadılar. Erdoğan, Tel Aviv’i Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlaştırmakla suçladı. Ankara, Somali’nin birliğinin öncelikleri olduğunu yineledi. Türkiye açısından bakıldığında, İsrail'in bu tanıması, özellikle bölgedeki artan gerilimler ışığında, ‘düşmanca bir adım’ olarak görülüyor. Ankara, Somali ile kapsamlı bağlar sürdürüyor ve Afrika Boynuzu'nda söz sahibi olmayı korumak istiyor” denildi.

Bhol ise “Somaliland’ın tanınmasının ardından Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile birlikte” başlıklı haberinde “Türkiye Cumhurbaşkanı, Somali Cumhurbaşkanı'nı İstanbul'da acil görüşmeler için ağırladı ve İsrail'i bölgesel istikrarı baltalamakla suçlayarak sert eleştirilerde bulundu; aynı zamanda Türkiye'nin Somali'ye askeri ve ekonomik desteğini vurguladı” ifadelerini kullandı.

Haberde Erdoğan’ın “71 bin Filistinli kardeşimizin kanını elinde bulunduran Netanyahu hükümeti Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor” söylemlerine de yer vererek “Ankara, Somali’nin en yakın müttefiklerinden biri olduğunu yineledi” denildi.

İsrail basınından Maariv ise “Somaliland Fırtınası” başlıklı haberinde iki liderin görüşmesini ele alarak farklı bir noktaya dikkat çekti ve “Diplomatik gerilimlere ek olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştirileceğini duyurdu. Son imzalanan anlaşmalar kapsamında Türkiye'nin Somali'de bir uzay limanı kurmayı planladığını söyledi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin enerji filosuna iki yeni derin deniz sondaj gemisi eklediğini ve 2026 yılında Somali'de sondaj çalışmalarına başlamayı planladığını açıkladı; bu adımla Türkiye, Afrika Boynuzu’nda İsrail’in önündeki en büyük engellerden biri olacak” dedi.

Times of Israel ise “Somali Cumhurbaşkanı, İsrail’in kararının ardından yakın müttefiki Türkiye’ye koştu. Erdoğan ile birlikte bir kez daha Tel Aviv’in Somaliland kararının kabul edilemez olduğunu söyleyip kınadılar. Fakat eleştirilerin aksine Somaliland'ın başkenti Hargeisa'da kutlamalar yapılmaya devam ediyor” ifadesinde bulundu.

Jerusalem Post ise “İsrail’in attığı adım Türkiye’de yankılanmaya devam ediyor. Erdoğan bir kez daha Tel Aviv’in Somaliland kararına tepki gösterdi ve bunu kesin bir dille kabul edilemez bulduğunu söyledi. Ancak Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar bunun tarihi bir adım olduğunu ifade ederek ‘bilinçli bir sapma’ olduğunu ifade etmişlerdi” dedi.

Son olarak Ynet ise “Erdoğan, Türkiye'nin Somali ile bağlarını derinleştirdiği bir dönemde bu adımın Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca haberde “Türkiye'nin iş birliği anlaşmaları kapsamında Somali'de bir uzay limanı kurmayı da planladığını söyledi ancak daha fazla detay vermedi. Tel Aviv’in Ankara’nın bölgedeki hamlelerini yakından takip edip hesaplarını ona göre yapması gerekiyor” denildi.