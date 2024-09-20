İslam Memiş elinde 1 lirası bile olanları uyardı! 12 bin seviyesine çıkacak, uçup gidecek

Fed ve Türkiye Merkez Bankası faiz kararları sonrasında piyasalarda göstergeler yeşile döndü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bundan sonra ne olacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve borsanın 12 bin seviyesine çıkacağını açıkladı. Kusursuz fırtınanın yaklaştığını da açıklayan Memiş, elinde nakiti olanlara öneride bulundu.

İslam Memiş'in "Artık Maceraya Gerek Yok" başlıklı tv100.com'daki yazısı

Küresel piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına odaklanmıştı.

Fed’in 50 baz puan faiz indirdiğini gördük.

Yüzde 50 beklenti ihtimalini gerçekleştiren Fed, şahin bir tutum içindeydi.

Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları güvercin di.

Powell, temkinli cümlelerle sorulara cevap verdi.

5 Kasım ABD seçimleri, büyüme rakamlarının aşağı yönlü riskleri ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi, onu da endişelendirdiği belli.

Yıl sonuna kadar Fed’in 25 baz puan faiz indirmesi piyasalarda bekleniyor.

TCMB ise piyasaların beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi.

Pas geçerek sürpriz yapmadı.

Ancak yıl sonuna kadar TCMB’nin faiz indirme olasılığına kesin olarak baktığımı söyleyebilirim.

Ekonomi yönetimi bunu dillendirmese de benim beklentim bu yönde.

Fed rüzgarıyla piyasalar coştu.

Her yer yemyeşil.

Borsa, değerli metaller, kripto paralar coşkuya doymadı.

Bugün de coşkunun devam etmesini bekliyorum.

Orta vadede beklentim 12 bin puan seviyesi

Ancak önümüzdeki hafta kar satışlarına normal olarak bakmak gerek.

Bist 100 endeksi, 9 bin 964 puana yükseldi ve günü yüzde 2,06 yükselişle tamamladı.

Borsa da 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğim.

Orta vadede beklentim 12 bin puan seviyesi.

Toparlayacak olursam Fed rüzgarı ile dolar karşısında her şey değer kazandı.

Yıl sonuna kadar değer artışlarının devam etmesini bekliyorum.

Şimdi sırada SAVAŞ riskleri var.

Ortadoğu’da tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Bundan sonra daha zorlu bir piyasaya hazır olmakta faydavar.

Ortadoğu, ABD seçimleri ve Aralık’ta beklediğim “Kusursuz Fırtına”

Açıkta kalmadan mal da kalmakta fayda var.

Nakite ihtiyacı olmayan, fiyata değil miktara bakmalı.

Artık maceraya gerek yok!

Al-yat sürecine girdik.