İslam Memiş Dolar/TL kuru için böyle uyardı!

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Yeni Akit'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kahramanmaş merkezli deprem felaketlerini değerlendirdi.

2022 yılının son çeyreğindeki uyarılarını hatırlatan Memiş, bu uyarıları yaparken depremin olacağını öngörmediğini söyleyerek, "2022 yılının son çeyreğindeki analiz raporlarımızda 2023 yılının tamamı ile ilgili dolar kuruna ilişkin öngörümüz vardı. 'İçsel ve dışsal problemler var. Bunları birleştirdiğimiz zaman, Dolar/TL kuru Haziran'dan sonra 24-25 bandına kadar yükselebilir' dedik. Tahminimiz bu yöndeydi." dedi.

'Gördünüz mü ekonomi batıyor' yaygarası koparacaklar!

Uzmanların "asrın felaketi" olarak değerlendirdiği Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin kaçınılmaz olduğunu belirten İslam Memiş, vatandaşlara "soğukkanlı" davranmaları uyarısında bulundu.

Biz 2023 yılı bu analiz raporumuzu hazırlarken Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini kimse beklemiyordu ve bilmiyordu. Dolayısıyla yılın yarısından sonra Dolar/TL kuru 20 lira bandından yukarı yönlü kırılınca manipülatörler devreye girecek. 'Gördünüz mü ekonomi batıyor' yaygarası koparacaklar. Ama biz zaten bu beklentilerimizi 2022 yılının son çeyreğinde aktarmıştık. Bunu halkımızın bilmesi ve bu tür tuzaklara karşı biraz daha soğukkanlı davranmaları gerekiyor. Karşımızda büyük hasar almış bir bölge var.