İslam Memiş dolar kuru öngörüsünü paylaştı: 'rekor değil' dedi, büyük bombayı patlattı! 6-7 ay içinde o seviyeler

İslam Memiş, dolar kurunun 21 lirayı geçmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Memiş, dolar/TL kuruyla ilgili beklentilerini paylaşarak dolar kurunun gelebileceği seviyelerin altını çizdi.

Dolar kuru bugün 21,16 lira seviyesine yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar/TL kuru beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD borsalarının açılmasıyla birlikte dolardan yeni rekor geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlamasının Dolar/TL kuru üzerinde olumlu etki yapacağı düşünülüyordu. Ancak dolar gün geçtikçe rekor tazeliyor. Peki dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Dolar fiyatlarındaki yükseliş sonrası piyasa yıl sonunda hiç olmadığı kadar hareketlendi. 6-7 ay sonra dolarda ne olur merak konusu oldu!

TGRT'de Memiş şunları söyledi: "Bu yıl içerisinde dolar/TL kurunda 23 -24 lira bandını bekliyoruz. Bu öngörümüzde herhangi bir değişiklik yok. Döviz kurunda yeni ekonomi yönetiminin etkisi mutlaka olacak. 20,55 - 20,40 seviyeleri dolar/TL'nin gelebileceği seviyeler.

Ekonomi sadece dolar/TL kuruysa, evet döviz tarafında kısa vadede bir gerileme göreceğiz. Sonra yıl içerisinde öngördüğümüz rakamlara gelecek. 20-21 bandı dolar/TL kuru mutlaka olacak. Sürpriz değil."

"Altında rekor görülmedi" öngörüsü yapmıştı!

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Altının ons fiyatında haziran ayında 1910 dolar seviyesinde beklentim var. Şuan da altının ons fiyatı 1953 dolar seviyesinde. Yıl içinde 2400 dolar seviyesine kadar yükseliş beklentimde değişiklik yok.Gram altın TL fiyatı 1306 lira ekran fiyatı. Piyasalarda 1368 lira seviyesinde. Altın fiyatlarında bu hafta rekor görülmedi. Dolar kurundan destek olan gram altının 1350 liranın altına sarkması zor.

Uzmanlar, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile birlikte, ECB Bakanı Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtmişti. ABD Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Yüksek enflasyon Euro Bölgesi'nde yaşayan insanları zorluyor." dedi. Dolar/TL, bu gece ABD borsalarının açılmasıyla birlikte yeni rekora imza attı.

Christine Lagarde, enflasyonist baskıların yüksek seyrettiğini, çekirdek enflasyonun zirve yaptığına dair net bir kanıt olmadığını söyledi.