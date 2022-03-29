İslam Memiş bomba önerisini açıkladı! Yakında...

29 Mart altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinde işlem görürken piyasa uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi. "Fiziki varlıklarına insanlar sahip çıkmalı" diyen uzman isim "Gün gelecek altın ve gümüş diye bir şey olmayacak. Bir bolluğun içindeyiz." dedi.

Piyasalarda ciddi belirsizlik olduğunu belirten Memiş, "Herkes ağız dalaşı yapıyor. Türkiye jeopolitik olarak işten sıyrılmaya çalışıyor. Türkiye'nin hamleleri piyasalar açısından önemli olacaktır. Merkez Bankası bence bu yıl 2 kez faiz artırımı yapabilir. Bu hamle piyasalar açısından rahatsız edici olmaz. Bence vatandaşlarımızın yapması gereken tasarruflarına sahip çıkacaklar ve kısa vadeli al sat yapmayacaklar. Eve ihtiyacı olan evini alacak, arabaya ihtiyacı olan arabasını alacak. Çok yüksek beklentilere girmek gerekmiyor. Altın 900 liranın altına sarktığı zaman düğün yapacaksın. Mümkün olduğunda dolar ve altın olarak borçlanma. Çünkü gelirin TL senin. Israrla döviz ve altınla borçlanmak bana ilginç geliyor. Son aylarda ruble ile yatırım yapılır değeri düşmüş bilmem ne... Bunlar da bana ilginç geliyor" diye konuştu.

"Altın ve gümüş olmayacak"

İnsanların fiziki varlıklarına sahip çıkması gerektiğini ifade eden İslam Memiş, "Gün gelecek altın ve gümüş diye bir şey olmayacak. Bir bolluğun içindeyiz. Piyasalarla alakalı son yıllarda madeni paraların değer artışları var. Demir paralarda ciddi maliyet artışı var. Ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın veya darphanenin mutlaka 1 liralık demir paraların 2 lira olarak basılmasını tavsiye ediyorum. Yakında sayın Bakana bizzat söyleyeceğim. Bu maliyetimizi azaltır. 2 lira demir paranın bir an önce basılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.