Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

Öte yandan ABD’de yapılan yeni bir araştırma, ülkede yaşayanların IQ’sünün yaklaşık 100 yıldır ilk defa düştüğünü ortaya koydu. Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre de pandemi döneminde çocuklarda IQ oranları ciddi düşüş gösterdi. Birçok ülkede de benzer sonuçlar var. Bilim insanları, bilgiye kolay erişimin insanları daha az düşünmeye yönelttiğine ve bunun zeka üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekiyor.