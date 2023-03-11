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Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

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Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

2023-03-11 00:34:54
Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

1910'larda William Stern, zekâ yaşının kronolojik yaşa bölünmesiyle ortaya çıkan oranın zamanla değişemeyebileceği varsayımını ileri sürdü ve zekânın IQ (Intelligence Quotient) puanı kullanılarak değerlendirilmesini önerdi. IQ, farklı zihinsel yetenekleri değerlendirmek için hazırlanmış olan testlerle aynı yaş grubundaki kişilerin performanslarını karşılaştıran bir özel göstergedir. Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı BBC'de yayınlandı.

#1
Foto - Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

Öte yandan ABD’de yapılan yeni bir araştırma, ülkede yaşayanların IQ’sünün yaklaşık 100 yıldır ilk defa düştüğünü ortaya koydu. Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre de pandemi döneminde çocuklarda IQ oranları ciddi düşüş gösterdi. Birçok ülkede de benzer sonuçlar var. Bilim insanları, bilgiye kolay erişimin insanları daha az düşünmeye yönelttiğine ve bunun zeka üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekiyor.

#2
Foto - Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

1910'larda William Stern, zekâ yaşının kronolojik yaşa bölünmesiyle ortaya çıkan oranın zamanla değişemeyebileceği varsayımını ileri sürdü ve zekânın IQ (Intelligence Quotient) puanı kullanılarak değerlendirilmesini önerdi. IQ, farklı zihinsel yetenekleri değerlendirmek için hazırlanmış olan testlerle aynı yaş grubundaki kişilerin performanslarını karşılaştıran bir özel göstergedir.

#3
Foto - Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı BBC'de yayınlandı. Artık beynimizin nasıl bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Bu gücü kullanmakla ilgili onlarca öğreti ve bilimsel veri var elimizde.

#4
Foto - Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

Şimdi sizinle beyin gücünüzü artırmaya yönelik basit bir program paylaşacağız.Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin Biyomedikal Bölümü'nden Prof. Mark Lythgoes'in 1 hafta süren programı yayınlandı.Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! Sosyal medyda yeni paylaşılan bir ve IQ testi için kullanılan fotoğraf şaşırtıyor. Ama bizler size daha etkili bilgilerle geldik. İşte zekayı artırmanın yolları

#5
Foto - Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

Programa katılan 100 kişinin IQ'larında, yüzde 40 oranına varan artış görüldü. Bu artış katılımcıların programa katılmadan önce girdikleri testle, programdan sonra uygulanan test sonuçları karşılaştırılarak elde edildi. İşte bir haftalık program:Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları PAZARTESİ- Akşam yemeğinde yağlı balık yiyin. İşe ya yürüyerek ya bisikletle ya da daha önce kullanmadığınız bir araçla gidin.

#6
Foto - Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

SALI- Sözlükten bilmediğiniz sözcükleri öğrenin. Ve bunları günlük konuşmanızda kullanmaya çalışın. ÇARŞAMBA- Yoga, pilates ya da meditasyon derslerine katılın. Daha önce tanımadığınız bir insanla konuşun. PERŞEMBE- İşe daha önce kullanmadığınız bir yoldan gidin. Televizyondaki ciddi bilgi programlarını izleyin.

#7
Foto - Bu tüyolar IQ'yu artırıyor! İşte zekayı artırmanın yolları: Ufacık bir değişiklikle fark belli oluyor! Çarpıcı araştırma

CUMA- Alkol ve kafein tüketmekten kaçının, hatta bırakın. Alışverişe çıkarken listeyi ezberlemeye çalışın. CUMARTESİ- Dişinizi her zaman kullandığınız elinizle değil, diğeriyle fırçalayın ve gözünüzü kapatarak duş alın. PAZAR- Sabah saatlerinde bulmaca çözün. Kısa yürüyüşe çıkın.

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