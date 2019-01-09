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İslam koruyor Batı öldürüyor! Vahşi Batı’nın kirli yüzü

Hristiyan dünyası, moda ve lüks tutkusunun bedelini hayvanlara ödetiyor. Belçika ve Almanya’nın başını çektiği birçok Batılı ülke, İslam inancındaki helal kesimi “Hayvana acı veriyor” iddiasıyla yasaklarken; aynı Avrupa her yıl 75 milyondan fazla hayvanı kürkü için katlediyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:23

Yüce dinimiz İslam’ın hayvanlara eziyet verici davranışlardan kaçınmayı emretmesinden rahatsız olan Hristiyan dünyası, moda ve lüks tutkusunun bedelini hayvanlara ödetiyor. Kimi zaman moda, kimi zaman sosyal statü, kimi zaman da gösteriş adı altında satın alınan kürklerin ardındaki vahşet ise kan donduruyor.

Bir manto için 50 hayvan öldürülüyor

Her yıl 75 milyondan fazla hayvanın kürkü için katledildiği Batılı ülkelerde; tilki, vizon, vaşak, leopar ve fok gibi yaban hayvanlarının yanısıra kedi ve köpekler de kürkleri için vahşice öldürülüyor. Üstelik kedi ve köpeklerin kürkü oyuncak ve aksesuar yapımında kullanılıyor. İslam dünyasını karalayanların gıpta ile baktığı Kanada’da her yıl eşi benzeri görülmemiş bir katliam yapılıyor. Bir yılda kürkleri için öldürülen fokların sayısının 338 bin 200’e ulaştığı Kanada’da özellikle yavru fok balıklarının kafalarına sopa ile vurulup öldürülmesi yaşanan vahşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Kendisini ‘özgürlükler ve fırsatlar ülkesi’ olarak tanımlayan ABD’de ise satışa sunulan kürklerin yaklaşık yüzde 30’u yaban hayatta tuzaklarla yakalanan hayvanlardan elde ediliyor. Geçtiğimiz yıl sadece Utah’da tanesi 1500 dolardan alıcı bulan 1500 vaşak katledildi. Kürk sektörünün temsilci konumunda olan Almanya, İtalya, Rusya, Doğu Avrupa ve İspanya’da sadece bir kürk manto elde etmek için en az 50-60 hayvanın katlediliyor.

AB, bir defa bile kınamadı

Danimarka, İzlanda, Norveç, Japonya ve Kanadalı balıkçılar hükümetlerinden aldıkları yasal izinle fok, yunus ve balina katliamı yapıyor. Avrupa Birliği her yıl yapılan ve adeta denizlerin kana bulandığı bir festivale dönüşen katliamı kınamak bir yana, adeta bu duruma destek niteliğinde açıklamalarda bulunuyor. AB, bu hayvanların bir kısmının tıbbi deneylerde kullanıldığını gerekçe göstererek yunus, fok ve balina cinayetini onaylıyor.

Çin’de ölüm çiftlikleri var

Dünyada kürk üretiminin yüzde 85’i elinde olan Çin’de ise yılda yaklaşık 2 milyon kedi-köpek; elbise, çanta, oyuncak, şapka, şal gibi üretilen malların süslemelerinde kullanılan kürkleri için öldürülüyor. Çin’de kürkleri için çeşitli şehirlerde tilki çiftlikleri kurulurken bu çiftliklerde tilkilere uygulanan vahşet büyük tepki çekiyor. Tilkiler, bu çiftliklerde sopalarla dövülerek öldürülüyor. Bazen de tilkiler boyunları kırılarak, kafaları ezilerek katlediliyor. Acı bağırışların yükseldiği ölüm çiftliklerinden elde edilen kürkler, dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor ve modacılar tarafından şapka ya da mantoya dönüştürülüyor.

Bu vahşete sessiz kalınıyor

Hayvanları kürkleri için katleden Belçika’da ise geçtiğimiz günlerde, İslami usullere göre hayvan kesimi yasağı uygulanmaya başladı. Hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan İslamofobik kararı uygulamaya sokan Belçika’da hayvanlar, kafataslarına yüksek basınç vererek canice parçalanıyor. Kürkçü başka bir ülke Almanya’da da Müslümanlara hemen her sene kurban yasağı baskısında bulunuluyor. Alman Tarım Bakanlığı’ndan ülkede bulunan tüm mezbahanelere “Müslümanlara kurbanlık hayvan satmayın” uyarısı yapılırken, sözde yasağı çiğneyen mezbahanelere cezai yaptırım uygulanıyor.

Norveç ve Kanadalı balıkçıların yavru foklara uyguladığı katliam metodu ise insanın kanını donduruyor. Ölesiye dövülen yavru foklar, daha sonra çengelli sopalarla buzların üzerinde teknelere sürükleniyor. Bu sırada hâlâ ölmeyen birçok yavru fok canlı canlı yüzülüyor. İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl onlarca boğa işkenceyle katlediliyor. Festivaldeki katliama PETA adlı hayvan hakları örgütünün dışında Avrupa’da karşı gelen kimse yok.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:23
  1. Hristiyan dünyası
  2. Belçika
  3. Almanya
  4. helal kesim
  5. İslam
  6. tilki
  7. vizon
  8. vaşak
  9. leopar
  10. fok
  11. kedi
  12. köpekler
  13. Kanada
  14. ABD
  15. Kürk sektörü
  16. Kürk
  17. Avrupa Birliği
  18. kürk üretimi
  19. Çin
  20. İslami usullere göre hayvan kesimi yasağı
  21. İslamofobi
  22. Alman Tarım Bakanlığı
  23. PETA

YORUM YAZ

  • ihsanihsan10 dk önce
    yaradılana merhamet etmiyene allahdda merhametg etmez açık batı tek dişi kalmış canavar
  • tanyeri17tanyeri1716 dk önce
    yüce Allahım o garip hayvanların intikamını en ağır şekilde alsın inşallah.
  • şenay doğanşenay doğan27 dk önce
    islamda öldürürken en güzel şekilde öldürmek yani en az acı verecek şekilde öldürmek ve hayatı mahlukata zulüm olanları öldürmek esastır kertenkeleye ve siyah köpeğe bu açıdan bakın allaha emanet olun
  • şenay doğanşenay doğan38 dk önce
    kurban olsunlar islama yerde gökte bulunan herşey allahı zikreder dünya hayatı bir ağacın altında gölgelendikten sonra terketmek gibidir gök ehlinin tavrı yer ehline göstereceğin tavra bağlıdır allah ne giydiğini önemsemeyen kulunu sever süleyman aleyhisselamın saltanatında bütün mahluk allhın yolunda savaşan askerdir eti yenecek hayvanlar sonsuz bir aşkla halifetullahın varlığına katılmak ister kurbanlıklar şehittir kurban olsunlar islama allaha emanet olun
  • adiladil45 dk önce
    kertenkele için söylenen hadisler, siyah köpekler için söylenen hadisleri ne yapıyorsunuz acaba.

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