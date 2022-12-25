"İslam kızların okumasına karşıdır" diyenlere sert tepki! "Kim bunu söylüyorsa Allah'a iftira ediyor"

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Taliban yönetimindeki Afganistan'ın kız öğrencilerin üniversiteye girişini askıya almasından sonra sahneye çıkanlar, Taliban'ın kararı üzerinden, İslam dininin kadın haklarını engellediği şeklinde hadsiz yorumlara soyundu.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "İslam, kızların okumasına karşıdır." yalanını uyduranlar için, "Kim bunu söylüyorsa Allah'a iftira ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Şenocak, tartışmaları şu ifadelerle değerlendirdi:

İslam’da alime kadınlar alleme eşlerine ders verirken, çağdaş uygarlık dediğiniz Avrupa, kadını “insan mı yoksa hayvan mı?” diye tartışıyordu. İslam’da kadın bir eliyle beşiği, diğeriyle de büyüttüğü evladıyla dünyayı sallar.