  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Kadın - Aile "İslam kızların okumasına karşıdır" diyenlere sert tepki! "Kim bunu söylüyorsa Allah'a iftira ediyor"
Kadın - Aile

"İslam kızların okumasına karşıdır" diyenlere sert tepki! "Kim bunu söylüyorsa Allah'a iftira ediyor"

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "İslam, kızların okumasına karşıdır." yalanını uyduranlar için, "Kim bunu söylüyorsa Allah'a iftira ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 23:50:00 - 2022-12-26 02:50:09

 Yeniakit.com.tr 

Taliban yönetimindeki Afganistan'ın kız öğrencilerin üniversiteye girişini askıya almasından sonra sahneye çıkanlar, Taliban'ın kararı üzerinden, İslam dininin kadın haklarını engellediği şeklinde hadsiz yorumlara soyundu.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "İslam, kızların okumasına karşıdır." yalanını uyduranlar için, "Kim bunu söylüyorsa Allah'a iftira ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Şenocak, tartışmaları şu ifadelerle değerlendirdi:

İslam’da alime kadınlar alleme eşlerine ders verirken, çağdaş uygarlık dediğiniz Avrupa, kadını “insan mı yoksa hayvan mı?” diye tartışıyordu. İslam’da kadın bir eliyle beşiği, diğeriyle de büyüttüğü evladıyla dünyayı sallar.

13
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leyl...

Allah razi olsun Hocam.. Malumunuz en buyuk kadin haklari Islamdadir ve bu guzelikler Musevilikde bile yokdur.. Misal kadinlarin Bati Duvari, Aglama Duvari denen yere girisi hala yasak..

Encam

Hocam, gerçekten bizce Alim bir zad sın.Amma bu dediğinin üniversite okumakla ne ilgisi var,anlayamadım.Heryerde et ete g..t,g...te otobüs,minibüs,tramvay, metro vs .bunun sonu nereye varacak,kadın bu kadar ayağa düşmemeli.Butun esnaflar,tüccarlar,işyerleri karı kız dolu,Hemde açık kapalı nerede alımlı çalımlı kar varsa alıp vitrin süsü diye, müşteri çeksin diye kullanıyorlar.Akibetleri malum.İşin özünü konuşalım.Adam yemin ediyor,büyük şehirlerde evli kadınların çoğunun çalıştığı yerde bir dostu var,ne olacak bunun sonu?Buyur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 13 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23