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İslam karşıtı Wilders'e şok! Donduruldu

Hollanda'da, İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in Twitter hesabı donduruldu.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:33
İslam karşıtı Wilders'e şok! Donduruldu

Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in Twitter hesabı, paylaştığı 'nefret' mesajı yüzünden geçici bir süreyle donduruldu.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Müslüman göçü ve "Demokratlar 66" partisi ile ilgili paylaştığı mesaj nedeni ile Wilders'in Twitter hesabının geçici bir süre ile dondurulduğunu açıkladığı belirtildi.

Haberde, Wilders'in hesabının dondurulmasının nedeninin, "Demokratlar 66 gibi sınırları açarak ülkede İslam'ın daha çok yayılmasına neden olan ve bundan dolayı antisemitizm, namus cinayetleri, terörizm ve nefret gibi durumlara sebebiyet vererek timsah gözyaşları döken partilere karşı ayağa kalkalım." mesajından dolayı olduğu ifade edildi.

Wilders'in Twitter şirketi tarafından "nefret dolu davranış" kurallarına aykırı paylaşım yaptığına dair uyarıldığı ifade edilen haberde, bu uyarının bazı PVV milletvekilleri tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Wilders'in paylaştığı mesajın silindiği, bunun Twitter şirketi tarafından talep edilmiş olabileceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:33
  1. Wilders
  2. Hollanda

YORUM YAZ

  • cihadcihad26 dk önce
    size göçenlerin çoğu sizin devşirdikleriniz değilmi hem adamları asimile et sonrada müslüman diyerek göçü kabul etme valla sana gelenler aha bizim burada leş ettiklerimizin üzerinde bile hac işareti var holand

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