0553 313 94 23

İslam karşıtı Kanadalı milletvekili adayı partisinden ihraç edildi

Kanada’da 21 Ekim’de yapılacak Federal Genel Seçimlere, Yeşil Parti’den aday olan Erik Schomann, sosyal medya hesabından İslam’a hakaret edince, partisinden kovuldu.

13 Eylül 2019 Cuma 10:35
İslam karşıtı Kanadalı milletvekili adayı partisinden ihraç edildi

Kanada’da 21 Ekim’de yapılacak Federal Genel Seçimlere,Yeşil Parti’den aday olan Erik Schomann, sosyal medya hesabından İslam’a hakaret edince, partisinden ihraç edildi

Yeşil Parti tarafından Simcoe kentinden federal parlamento için aday gösterilen Erik Schomann, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından kızarmış bir domuzdan geriye kalanları paylaşan ErikSchomann, "Domuzdan kalanları, Muhammed karikatürünü protesto edenler için Danimarka’ya yolladık." ifadelerini kullandı. 

Milletvekili adayının paylaşımını, Yeşil Parti Lideri Elizabeth May’in dikkatine sunan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM Direktörü Mustafa Faruk, İslam’a, Müslümanlara ve Hazret-i Muhammed’e yapılan saygısızlık için gerekenin yapılmasını istedi.

NCCM Direktörü Mustafa Faruk, basına yaptığı açıklamada, "tüm Kanadalıların ifade özgürlüğünün korunmasından yanayız. Ancak domuz karkasının parçalarını postalamaya söz verdiğinizde, seçilmek isteyen herkesin sahip olması gereken bütünlük ve ahlaki bağlılığa daha fazla dayanamazsınız. Bu kişi, adaylıktan azledilmelidir." değerlendirmesinde bulundu. 

NCCM’in talebine anında cevap

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM Direktörü Mustafa Faruk’un, adaylıktan azledilmesi talebine anında cevap veren Kanada Yeşil Parti Lideri Elizabeth May, Erik Schomann’ın adaylıktan alındığını ve partiden kovulduğunu duyurdu.

Yeşil Parti’den ise "Yeşil Parti, cinsiyetçilik, İslamofobi, antisemitizm, kadın düşmanlığı, homofobi veya herhangi bir şekilde nefret söylemi için hoşgörüsüzdür." açıklaması yapıldı.

Kanada’da yeni başlayan seçim kampanyalarında, Müslümanlara yönelik uygulamalar, göçmenlik ve göçmenler ile vergiler konusu gündemi belirliyor. Ülkede 21 Ekim Pazartesi günü, federal parlamentonun 338 yeni üyesinin belirleneceği federal genel seçimlerde Müslümanların kilit oy grubu haline geldiğine işaret ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:35
  1. Kanada
  2. Erik Schomann
  3. Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM Direktörü Mustafa Faruk
  4. Hazret-i Muhammed
  5. Kanada Yeşil Parti Lideri Elizabeth May

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erasmuslu öğrencilere veda yemeği düzenlendi
    1. Erasmuslu öğrencilere veda yemeği..
    2. CHP'li Erdoğdu'dan hazine nakit..
    3. Çocuklardan insanlık dersi
    4. Orman yangını çıkarmaya çalışan 2..
    5. Nutuk’a “engel” yok
    6. Minderde Dünya şampiyonası Kepez’in
    7. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    8. Suzan Kardeş sevenleri ile buluşuyor
    9. Bakliyat üreticisinin yüzü gülüyor
    10. Merkez’den rantiyecilere 325 puanlık..
    11. GÜNCELLEME - Adana merkezli 13 ilde..
    12. Sonbaharda cilt bakımının püf noktaları
    13. Emlak Konut: Galatasaray ile 2016..
    14. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi kreşi..
    15. Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki..
    16. Görüntüler Türkiye'den çekildi!..
    17. Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 gözaltı
    18. Grizu-263 Uzay Takımı'nın birincilik..
    19. Avrupa borsaları
    20. Balkondan düşen genç kadın ağır..
    21. Hakkari polisi takdir topluyor
    22. Konyaaltı’nda asfalt çalışmaları devam..
    23. Kaskodan para alabilmek için aracını..
    24. Asya borsaları
    25. Bursa’daki o proje Cumhurbaşkanı..
    26. Büyükşehir İzmit merkezde gece..
    27. Maltepe Kitap Fuarı’na 12 Eylül damgası
    28. Özel Kuvvetler'den emekli Albay Işık:..
    29. Yeni Milaspor’da Yüksel adaylıktan..
    30. Havada panik! Pilot kahveyi dökünce..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...