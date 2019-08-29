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İslam karşıtı Cumhuriyet yazarından din düşmanı ifadeler! İşte Kılıçdaroğlu'nun akıl hocaları

İslam düşmanı Cumhuriyet’in yazarı Enver Aysever, Kemal Kılıçdaroğlu’nun en güçlü dönemini geçirdiğini iddia ederek bu durumdan istifade edilip Diyanet’in kapatılması başta olmak üzere dini uygulamaların kaldırılması talebinin dillendirilmesini istedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
İslam karşıtı Cumhuriyet yazarından din düşmanı ifadeler! İşte Kılıçdaroğlu'nun akıl hocaları

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Toplumda İslam adına yayılan her türlü uygulamadan rahatsız olan, devlet karşıtı her türlü oluşuma da desteğini esirgemeyen İslam düşmanı Cumhuriyet’in Yazarı Enver Aysever, “Erkek ıslahevleri!” başlığıyla yayınladığı bugünkü yazısında, Feminist ideoloji argümanları üzerinden İslam'a ve Müslümanlara saldırdı. Eşini öldüren bazı canileri örnek göstererek ‘erkek düşmanlığı’ pompalayan Feminist bozgunculuğun yanında yer alan Aysever, sözü döndürüp dolaştırıp yine İslam'a getirdi. Aysever, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en güçlü dönemini geçirdiğini iddia ederek, Diyanet’in kapatılması ve dini uygulamaların sonlandırılması yönündeki taleplerin dillendirilmesi ve hayata geçirilmesi için çaba gösterilmesini istedi. 

İmam hatip düşmanlığı vardı, şimdi Din Kültürü dersine de düşman oldular!

Aysever yazısında, “Bir yerden başlamak gerek. Kılıçdaroğlu, 'muhafazakâr seçmeni ürkütmemek için ihtiyatlı olunmalı' tutumundan vazgeçmeli. Genel başkan olduğu günden beri bence en güçlü döneminde. 'Diyanet kapatılsın', 'Zorunlu din dersleri kaldırılsın', 'İmam hatipler sınırlandırılsın' diyebilmeli. Sandığından öte destek bulacaktır.” ifadelerini kullanarak Diyanetin kapatılmasını talep ederken, din dersinin de kaldırılmasını istedi. Cumhuriyet’in imam hatip düşmanlığını da sürdüren Aysever’in bugünkü yazısı, ‘Bunlar başa gelse, dinimizi yaşatmayacaklar’ endişesini doğurdu. 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Cumhuriyet gazetesi
  3. Enver Aysever

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