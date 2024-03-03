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Gündem İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplanma kararı!
Gündem

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplanma kararı!

Yeniakit Publisher
2024-03-03 21:34:00 - 2024-03-03 21:41:35
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplanma kararı!

İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantı 5 Mart tarihinde Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilerecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nin internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde üye ülkelerin katılımıyla Dışişleri Bakanları Konseyi'nin düzenleneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 5 Mart'taki toplantısından önce, İİT Genel Merkezi'nde gündem ve karar taslağı konusunda "üst düzey yetkililerin çalışma yapacağı" bilgisine yer verildi.

Lahey kararı da masaya yatırılacak!

Dışişleri bakanları nezdinde Cidde'de yapılacak toplantıda, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrasındaki son durumun yanı sıra Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım suçundan yargılanması konusunun ele alınması bekleniyor.

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