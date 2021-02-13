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Dünya İslam İşbirliği Teşkilatından kınama
Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatından kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı hedef almasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 18:08:00 -
İslam İşbirliği Teşkilatından kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı hedef almasına tepki gösterdi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, "İİT, terörist Husi milislerinin sivilleri ve sivil yerleri hedef almak suretiyle gerçekleştirdiği bu suç eylemlerini kınıyor." ifadelerini kullandı.

Useymin, Husilerin saldırılarından, para ve silah sağlayarak onların arkasında duranların da sorumlu olduğunu kaydetti.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 10 Şubat'ta Husilerin Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, alanda bulunan sivil bir uçakta yangın çıktığını bildirmişti.

Koalisyon güçleri bugün de yine aynı havalimanını hedef alan Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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