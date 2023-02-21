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Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nden Türkiye’ye ziyaret
Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nden Türkiye’ye ziyaret

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 22:24:00 - 2023-02-21 22:40:42
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nden Türkiye’ye ziyaret

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-23 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında İslam aleminin dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-23 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Genel Sekreter Taha’nın yarın (22 Şubat) Gaziantep’i ziyaret etmesi, 23 Şubat günü Ankara’da Sayın Bakanımızla görüşmesi öngörülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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