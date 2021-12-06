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Aktüel İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstanbul’da bir araya gelecek
Aktüel

İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstanbul’da bir araya gelecek

İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16’ncı . Konferansı’nı İstanbul Kongre Merkezi ve Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:34:00 -
İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstanbul’da bir araya gelecek

YENİ AKİT  ANKARA

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 9-10 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi ve Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan konferansa ilişkin İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, “Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan konulu İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16’ncı Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile İstanbul Kongre Merkezi ve Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

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