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Ekonomi İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Genel Kurulu, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak
Ekonomi

İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Genel Kurulu, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:44:10 -
İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Genel Kurulu, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) uzmanlaşmış bir kuruluşu olan İslam Gıda Güvenliği Teşkilatının (İGGT) 3. Genel Kurul Toplantısı 2-3 Aralık'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "İİT bölgesinde gıda güvenliği dayanıklılığının geliştirilmesi" temasıyla düzenlenecek toplantıda, üye ve davetli ülkelerden 15 bakan, 9 bakan yardımcısı ve çok sayıda üst düzey temsilci ile uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek.

Organizasyonda bugün "Kıdemli Memurlar Toplantısı" yapılacak, ikinci günde ise "Bakanlar Oturumu" gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar 34 İİT üye ülkesi tarafından kuruluş anlaşması imzalanan İGGT'nin çalışma alanları arasında tarım, kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bilgi ve teknoloji paylaşımı, çölleşme, ormanların yok olması, erozyon, suyun verimli kullanımı ve sınır ötesi hastalıklar gibi konular yer alıyor.​

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