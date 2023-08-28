İslam Emirliği’nden BM'nin IŞİD raporuna büyük tepki

Afganistan'da IŞİD tehdidi olduğunu öne süren Birleşmiş Milletler raporuna itiraz eden Afganistan İslam Emirliği, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar sonucunda bu örgütün Afganistan sınırları içinde etkisiz hale getirildiğini savundu.

İslam Emirliği sözcüsü Zabihullah Mücahid, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin IŞİD’in Afganistan’daki tehditlerine ilişkin son raporuna tepki göstererek, bunun gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki iki üst düzey terörle mücadele yetkilisinin geçtiğimiz günlerde büyükelçilere IŞİD’in dünyaya ve Afganistan’a yönelik tehditleri hakkında bilgi verdiğini, Afganistan’da 20 grubun varlığı iddiasının yer aldığını söyledi.

İslam Emirliği sözcüsü, Afganistan İslam Emirliği’nin bu asılsız suçlamaları bir kez daha reddettiğini, bu konularda şeffaf etkileşim istediğini ancak son iki yılda Afgan güvenlik güçlerinin yasa dışı suçlara karşı yüzlerce bağımsız operasyon düzenlediğini kaydetti.

Sayın Mücahid, IŞİD’in Afganistan’daki faaliyetlerinin son bir yılda sıfıra indirildiğini vurgulayarak, bu tür iddialarla Birleşmiş Milletler’in onurunu sorguladığını söyledi.

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İslam Emirliği sözcüsü ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından Afganistan’a uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu ve Birleşmiş Milletler ve diğer tarafların Afganistan’a uyguladığı tek taraflı yaptırımların ve varlıkların bloke edilmesinin, içinde bulunduğumuz zorlu insanlık durumunun ana nedeni olduğunu söyledi.