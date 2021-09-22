İslam ekonomisi ve finansı Sakarya’da ele alınıyor

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, Türkiye’de siyasi iradenin, İslami bankacılık ya da katılım bankacılığının, “tekafül” denilen İslami sigortacılığın gelişmesi ve yasal zeminde daha sağlam mevzuata kavuşması için önemli atılımlar yaptığını dile getirdi. Savaşan, “Bu işin bir muhit, ekosistem meselesi olduğunu biliyoruz. Bu tip kongrelerin bu çabalara, Türkiye’deki ve dünyadaki insanların finans ihtiyaçlarına İslami perspektiften destek olabilecek bir sistemin gelişmesi, olgunlaşması için önemli olduğunu düşüyoruz” dedi. Dünyada finansın reel sektörden kopmayarak zayıfı ve güçlüyü eşit gözetmesi gerektiğini anlatan Savaşan, “İslami finans ya da İslam ekonomisi, dediğimiz zaman aslında sürdürülebilir büyümeden bahsediyoruz. Daha az ve küçük krizler ancak olabilir, büyük krizler olmaz. Özellikle bu yüzden de insanlar daha öngörülebilir bir hayata kavuşmuş olur. Özellikle sermayenin sürekli zayıftan zengine doğru akmasının da önüne geçilmiş olur diye düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız Sakarya Üniversitesinde devam ediyor” diye konuştu.

Güçlü bir alternatif

Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkez Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay da dünyada özellikle bankacılık sektöründeki son 10 yıldaki gelişmeler dikkate alındığında İslami finans sisteminin ciddi bir şekilde varlığını hissettirdiğine işaret etti. Asutay, “İslami finans, insanların hayatlarını daha iyi yapmaya çalışan alternatif bir finans metodu” ifadesini kullandı. Kongre, 24 Eylül’de sona erecek.