İslam ekonomisi İstanbul’da konuşulacak

Akit Ekonomi

İslam ekonomisi ve finansını daha iyi anlama ve yorumlamaya katkıda bulunmak amacıyla İslam Kalkınmna Bankası’nın kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğiyle Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı (IIEFC) bu yıl 12’nci kez düzenlenecek.

14-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferansın bu seneki konu başlığı ‘Reel Ekonomi İçin Sürdürülebilir Kalkınma’ olarak belirlendi. İslam Araştırma ve Eğitim Enstitüsü, İslam Kalkınma Bankası, İslam Ekonomisi Derneği, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Hamad Bin Halife Üniversitesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek konferansın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İslam Kalkınma Bankası Başkanvekili Prof. Dr. Zamir İkbal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın da konuşmacı olarak katılacağı konferansta, 22 oturumda 30 farklı ülkeden 110 bildiri sunulacak.