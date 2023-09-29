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Dünya İslam düşmanlığında Çin yeni bir döneme giriş yaptı: Bu kez Özbeklere çok sert tepki gösterdi!
Dünya

İslam düşmanlığında Çin yeni bir döneme giriş yaptı: Bu kez Özbeklere çok sert tepki gösterdi!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 19:16:00 - 2023-09-29 19:17:31
İslam düşmanlığında Çin yeni bir döneme giriş yaptı: Bu kez Özbeklere çok sert tepki gösterdi!

Çin'de düzenlenen 19. Asya Oyunları kapsamında ülkede bulunan Özbekler, Çin polisinin din düşmanlığı ile karşı karşıya kaldı.

Çin yönetiminin İslam düşmanlığı her alanda kendini gösteriyor. Çin bu sefer Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı dini baskıları, ülkesine gelen Özbek turistlere uygulamaya kalktı. Çin'de düzenlenen 19. Asya Oyunları kapsamında ülkede bulunan Özbekler, Çinli polisin din düşmanlığı ile karşılaştı.

NAMAZ KILAN ÖZBEK TÜRKÜNE ÇİNLİ POLİS MÜDAHALE ETTİ

19. Asya Oyunları için ülkesini temsil etmeye giden ünlü sosyal medya uzmanı Abdurahmon Fazilov, 28 Eylül 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, Çinli bir polisin insanların sosyal alanını etkilemeyecek bir şekilde akşam namazı kılan bir arkadaşına saldırdığını bildirdi. Fazilov açıklamasında, "3 gün önce daha kötü bir durumum vardı. Çantamın içinden seccademi tartaklayıp aldılar. Bugün bir kardeşim akşam namazını kılarken bu durumu izledim ve ona Çinli polisin müdahalesini izledim. Daha sonra eliyle dokunmaya çalışınca engelledim" diyerek Çin'in İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"BUGÜNKÜ TRAJİK PATLAMA"

Pazilov ayrıca, Özbekistan'daki dini özgürlük ile ilgili, "Bugünkü trajik patlama, özgür ve huzurlu ülkemizin göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha anlamamızı sağladı. Camiler ibadete açık. Bağımsız ülkemiz huzur içinde olsun" ifadelerini kullandı.

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