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Dünya İslam düşmanlığı zirve yaptı: Fransa’da İslamofobik suçlar yüzde 53 arttı
Dünya

İslam düşmanlığı zirve yaptı: Fransa’da İslamofobik suçlar yüzde 53 arttı

Uluslarası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), 2020-2021 yılı ‘Dünya Hak İhlalleri Raporu’ yayınladı. Rapora göre Avrupa’da 2020-2021 yıllarında Müslüman ve Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik binlerce saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 10:47:00 -
İslam düşmanlığı zirve yaptı: Fransa’da İslamofobik suçlar yüzde 53 arttı

Uluslarası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), 2020-2021 yılı ‘Dünya Hak İhlalleri Raporu’ yayınladı. Raporda; çevre, eğitim, sağlık, hukuk, medya, ekonomi, siyaset, sağlık alanlarında dünyada yapılan hak ihlallerine yer verildi. Raporu kamuoyuyla paylaşan UHİM Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Başar “Pandeminin etkisinde geçirdiğimiz iki yıl insan hakları ve hak ihlallerinin tavan yaptığı yıllardı.” dedi. Başar, daha çok mültecilerin hak ihlaline maruz kaldığını ifade etti. İşte rapordan bazı bölümler:

Fransa’da saldırılar arttı

Avrupa’da 2020-2021 yıllarında Müslüman ve Müslümanlara ait kuruluşlara yönelik binlerce saldırı düzenlendi. Almanya İçişleri Bakanlığı ve Federal Ceza Dairesi tarafından hazırlanan Siyasi Suçlar Raporu’na göre 2020’de İslamofobik suçlar bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında, Fransa’da ise yüzde 53 oranında arttı.

Türkler de hedef

Fransa’da 2020 yılında şahısları hedef alan üç saldırı da 3’ü Ermeni ırkçılar tarafından olmak üzere 6 Türk yaralanırken 1 cami de kundaklanmaya çalışılmıştır. Camilere yönelik biri havai fişekle cemaati hedef alan 4 fiziksel saldırı, 3 dermek saldırısı, 1 okula saldırı, aynı Türk işletmesine 2 saldırı, 1 konuta saldırı, 1 araca saldırı fiziksel olmayan nefret söylemi ve tehdit niteliğinde ise 24 vaka kayıtlara yansımıştır.

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