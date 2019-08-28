İslam düşmanlığı ile bilinen İsveçli vekil partisinden ihraç edildi

İslam düşmanlığı ve PKK sempatizanlığı ile bilinen İsveçli Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh partisinden ihraç edildi.

İsveç’te Sol Parti yönetimi, İran asıllı milletvekili Amineh Kakabaveh’in İslam karşıtı düşüncelerinin partiye zarar verdiği için ihraç edilmesine karar verdi. Konu hakkında açıklamada bulunan Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler, Kakabaveh’in birçok konuda sorumsuzca davrandığını vurgulayarak, “Bir yıl boyunca partisinin herhangi bir toplantısına katılmadı. Ayrıca yalan haberler yaydı, Müslüman çocukların ve gençlerin başörtüsü takmasının yasaklanmasını gibi isteklerde bulundu” dedi. Etzler, parlamentodaki koltuğunu bırakmasını istedikleri Kakabaveh’in bunu reddettiğini de sözlerine ekledi.

Kakabaveh, ise ilerleyen süreçte yeni bir partiye üye olmayacağını belirterek, "Bağımsız bir sosyalist olarak devam edeceğim. Sol Parti’den ayrıldıktan sonra hiçbir partiye üye olmayacağım” açıklamasında bulundu.

İsveç’te yayımlanan sol içerikli Focus dergisi tarafından "Yılın İsveçlisi " olarak adlandırılan Kakabaveh İslam düşmanlığının yanı sıra PKK sempatizanlığı ile de biliniyor.