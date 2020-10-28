İslam düşmanlarının cebini doldurmayın!

İslam’a ve Müslümanlara hakaret eden, Türkiye’ye yönelik psikolojik harp yürüten Fransa’ya karşı başlatılan boykot çağrısına büyük destek geldi. Katar, Kuveyt, Pakistan, Cezayir, Sudan, Filistin, Malezya, Fas ve Azerbaycan gibi ülkelerde Fransız ürünleri market reyonlarından toplatılarak satışları durdurulurken, boşaltılan ürünlerin bulunduğu raflara kınama mesajları asıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fransız mallarını satın almayın” diyerek başlattığı boykot kararı, Türkiye’de de geniş yankı uyandırdı. Gıda Güvenliği Hareketi, “Müslümanlara Çağrı” başlıklı bir bildiri yayınlanarak, Fransız mallarına yönelik boykot çağrısında bulundu. Yüz binlerce kişi, sosyal medyada “Fransız mı Asla” , “FranceBoycott” etiketleri altında Fransa’nın Müslümanlara yönelik tutumunu eleştirerek boykota destek verdi.

Boyun büken değil boyun büktüren Türkiye

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, Fransa’daki İslam düşmanlığının çığırından çıktığını belirterek, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sadece ülkesini değil; dünyayı da krize sürüklüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a açıkça düşmanlığını ilan eden Macron’a haddinin bildirilmesi gerekiyor. Artık boyun büken değil boyun büktüren bir Türkiye var karşılarında. İslam’a dil uzatanların cebini doldurmayacağız. Boykot çağrısına uyarak Fransız mallarını geçmişte olduğu gibi şimdi de satın almıyoruz.

Müslümanım diyen her kimse Fransa’yı ve Fransız mallarını boykot etmelidir. İslamofobinin ve faşizmin karşısında tek yürek olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Müslümanların tokadını yemelidir

Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner ise İslam’a yönelik tepki çeken açıklamalarda bulunan Fransa’ya haddinin bildirilmesi gerektiğini söyledi. Galip İlhaner, “Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Fransız mallarına boykot kampanyasına bütün İslam dünyası katılmalıdır. Fransa karşısında bütün Müslüman halklarını ve bütün Müslümanların tepkisini bulmalıdır. Her geçen gün şımaran Fransa, artık Müslümanların tokadını yemelidir” şeklinde konuştu.

Fransa’nın Türkiye’nin küresel bir güç olmasından rahatsızlık duyduğuna dikkat çeken İlhaner, şunları dile getirdi: “Makron, Fransa’ya adeta ASALA terör örgütü rolü vermiş. Fransa’yı bir terör örgütü gibi kullanıyor. İnsanlık suçu işleyen, PKK dahil tüm terör örgütlerini açıktan destekliyor. Makron ve onun arkasındaki güçlerin asıl derdi Türkiye’dir. Makron, Türkiye’nin İslam dünyasına lider olmasını engellemeye çalışıyor. Türkiye’nin lideri olduğu yeni bir dünya düzeninde, adalet olacak, emperyalist sömürü ise asla olmayacaktır. Bütün dertleri de bundan ibaret. Makron’a en onurlu tepki, Türkiye’den yani Erdoğan’dan gelmiştir..”

Ne olmuştu?

Fransa’da bir öğretmen, derste öğrencilerine Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Sevgili Peygamberimize ve İslam’a hakaret içeren karikatürlerini göstermiş ve 16 Ekim’de başı kesik halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından Fransa’da Müslümanlara yönelik baskılar artmıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine Fransa’da cami ve Müslüman derneklerine karşı baskınlar ve kapatma tehditleri de artışa geçince, Müslüman dünyası; Fransa’daki İslam karşıtlığına karşı ayağa kalkmıştı.