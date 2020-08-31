İslam düşmanları yine iş başında! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı

'Norveç’in İslamlaştırılmasını Durdur' SIAN adlı ırkçı bir grup polisin korumasında Norveç'in başkenti Oslo'da gösteri düzenledi.

Irkçıların lideri olan Anna Braten burada yaptığı konuşmada, Norveç'te İslam'a yer olmadığını belirterek, tüm Kur'an-ı Kerim'lerin yok edilmesi gerektiğini açıkladı.

Kur'an yapraklarına tükürüp yere attı

İnsanlıktan çıkmış İslam düşmanı yönetici daha sonra Kur'an'ın yapraklarını yırtarak üzerine tükürüp yere attı.

Polisin böylesi bir skandala izin vermesine sinirlenen grubun düzenlediği eylemde 29 kişi gözaltına alındı. Norveçli aktivistler böyle bir çirkin eyleme izin verilmesini kınarken, sosyal medyadan da binlerce kişi çirkin provokasyona tepki gösterdi.

İsveç'te de Kur'an yakıldı

Avrupa ülkesi İsveç'in Malmö kentinde cuma günü izinsiz bir gösteride Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Stram Kurs Partisi üyelerinin çirkin eylemi sonrası İsveç'te sokak olayları çıkmıştı.