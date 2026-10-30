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Spor
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Olay hamle sonrası sıcak gelişme! Fenerbahçe’den Guardiola bombası

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Olay hamle sonrası sıcak gelişme! Fenerbahçe’den Guardiola bombası

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürerken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Olay hamle sonrası sıcak gelişme! Fenerbahçe’den Guardiola bombası

Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile temasa geçtiğini ancak İspanyol çalıştırıcıdan olumsuz cevap aldığını öne sürdü.

#2
Foto - Olay hamle sonrası sıcak gelişme! Fenerbahçe’den Guardiola bombası

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

#3
Foto - Olay hamle sonrası sıcak gelişme! Fenerbahçe’den Guardiola bombası

Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'yı takımın başına getirmek için girişimde bulunduğunu ileri sürdü. Barış Yurduseven, Fenerbahçe'nin Guardiola ile görüştüğünü ancak İspanyol teknik adamın bu sezon çalışmak istemediğini belirtti.

#4
Foto - Olay hamle sonrası sıcak gelişme! Fenerbahçe’den Guardiola bombası

Yurduseven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, Pep Guardiola'ya gitti ama Guardiola 'bu sene çalışmak istemiyorum' dedi." Guardiola'nın çalışmak istemediği yönündeki iddianın ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları devam ediyor.

#5
Foto - Olay hamle sonrası sıcak gelişme! Fenerbahçe’den Guardiola bombası

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası geçici olarak göreve getirilen Dirk Kuyt, takımı Göztepe karşılaşmasına hazırlıyor. Guardiola ile temas kurulduğuna ilişkin Fenerbahçe'den resmi bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

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Kim gelirse gelsin bir şey olmaz FB den ismail kartal veda ederken yabancılar vedaya katılmayacak yabancı hoca gelecek onuda yerliler tanımayacak bizlerde bezgin FB olarak GS başarısını takip etmek zorunda kalacağız önce tüm transferlerin başarıya odaklı bir şekilde anlaşma yapılması lazım bir hoca kendisinden bekleneni veremiyrsa bedelsiz olarak ayrılabilmeyi başarılı oldukçada gerekirse ödüllendirilmesi gerektiğ ve bu futbolcularında aynı ketegorye alınması yoksa başarı mümkün değil imzayı atan top oynamıyorki
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