Olay hamle sonrası sıcak gelişme! Fenerbahçe’den Guardiola bombası
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürerken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürerken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.
Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile temasa geçtiğini ancak İspanyol çalıştırıcıdan olumsuz cevap aldığını öne sürdü.
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'yı takımın başına getirmek için girişimde bulunduğunu ileri sürdü. Barış Yurduseven, Fenerbahçe'nin Guardiola ile görüştüğünü ancak İspanyol teknik adamın bu sezon çalışmak istemediğini belirtti.
Yurduseven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe, Pep Guardiola'ya gitti ama Guardiola 'bu sene çalışmak istemiyorum' dedi." Guardiola'nın çalışmak istemediği yönündeki iddianın ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası geçici olarak göreve getirilen Dirk Kuyt, takımı Göztepe karşılaşmasına hazırlıyor. Guardiola ile temas kurulduğuna ilişkin Fenerbahçe'den resmi bir açıklama yapılmadı.
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