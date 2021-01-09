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Dünya İslam düşmanı Wilders yine kudurdu! Skandal seçim vaadi
Dünya

İslam düşmanı Wilders yine kudurdu! Skandal seçim vaadi

Müslümanlara yönelik düşmanlığıyla tanınan Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, seçim vaadi olarak "İslam'dan Arındırma Bakanlığı"nın kurulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 15:15:00 -
İslam düşmanı Wilders yine kudurdu! Skandal seçim vaadi

Hollanda'nın ırkçı ve İslam düşmanı Özgürlükler Partisi'nin lideri Geert Wilders seçimler için skandal bir vaatte bulundu. Wilders, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi. 

İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vadedildiği programda, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla "İslami ideoloji"nin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi.
Programda, kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi.
Çifte vatandaş olanlar için seçim ve seçilme hakkı verilmeyeceği belirtildi.

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