Kültür Sanat
Bakan Ersoy BETUYAB’da değerlendirmelerde bulundu: Acısu Deresi’nde uygunsuz yapılar kaldırılıyor
Selma Savcı

Bakan Ersoy BETUYAB’da değerlendirmelerde bulundu: Acısu Deresi’nde uygunsuz yapılar kaldırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek’te turizm altyapısını güçlendirmeye yönelik kritik adımların ele alındığı BETUYAB toplantısında; Acısu Deresi’ndeki uygunsuz yapıların kaldırılacağını, dere ekosistemini koruyacak çevre düzenlemelerinin hayata geçirileceğini ve arıtma tesisinin iyileştirilmesi ile TOKİ altyapı sorunlarının kurumlar arası iş birliğiyle çözüme kavuşturulacağını açıkladı.

#1
Foto - Bakan Ersoy BETUYAB’da değerlendirmelerde bulundu: Acısu Deresi’nde uygunsuz yapılar kaldırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya programı kapsamında Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Başkanı Ali Özdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, BETUYAB’ta değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Engin Akkaya katıldı.

#2
Foto - Bakan Ersoy BETUYAB’da değerlendirmelerde bulundu: Acısu Deresi’nde uygunsuz yapılar kaldırılıyor

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda bölgenin turizm altyapısını ve çevre ekosistemini güçlendirmeye yönelik başlıklar ele alındı. Belek’in çevresel sürdürülebilirliğini artıracak ve turizm potansiyelini destekleyecek projeler de masaya yatırıldı.

#3
Foto - Bakan Ersoy BETUYAB’da değerlendirmelerde bulundu: Acısu Deresi’nde uygunsuz yapılar kaldırılıyor

Kurumlar arası eşgüdümün artırılmasına yönelik adımların görüşüldüğü toplantıda değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Acısu Deresi çevresinde izinsiz şekilde inşa edilen ve çevre ile görüntü kirliliğine neden olan köprülerin yeniden düzenlenecek imar planına uygun ve daha işlevsel yapılarla yenilenmesinin planlandığını söyledi. Bölgede dere yatağına müdahale eden unsurların kaldırılmasıyla hem çevresel hem de turistik kaliteyi yükseltmeye yönelik bir çerçeve çizildiğini belirten Ersoy, Acısu Deresi’nin denize kavuştuğu noktada dereyi atıklarla kirleten ve uygunsuz konumunda bulunan yapı ile barınakların yetkili idare tarafından ivedilikle kaldırılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.Bakan Ersoy, bu adımın çevre sorunlarının azaltılması ve dere ekosisteminin korunması açısından kritik olduğunu vurguladı. TOKİ Bölgesi ve Arıtma Tesisleri Gündemde Belek’te Yukarıkocayatak mevkisinde inşa edilen TOKİ konutlarının altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözümü için İller Bankası’nın desteğiyle ASAT tarafından yürütülecek çalışmaların hızlandırılması yönünde adımlar atıldığını dile getiren Ersoy, böylece müzminleşen sorunun çözüme kavuşacağının müjdesini verdi. Serik bölgesinde Bakanlık tarafından inşa edilen iki arıtma tesisinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla DSİ, ASAT ve Antalya Valiliği iş birliğiyle altyapı, kanal ve drenaj sistemlerinde iyileştirmeye gidilmesinin kararlaştırıldığını sözlerine ekleyen Ersoy, yoğun turizm sezonuna yetiştirilmesi hedeflenen bu iyileştirme çalışmalarıyla Acısu Deresi’nde yaşanan çevre sorunlarına kalıcı bir müdahale planlandığı belirtti. Toplantı kapsamında yapılan değerlendirmelerin, Belek’te turizm altyapısının güçlendirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeni bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

