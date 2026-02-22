Bakan Ersoy BETUYAB’da değerlendirmelerde bulundu: Acısu Deresi’nde uygunsuz yapılar kaldırılıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek’te turizm altyapısını güçlendirmeye yönelik kritik adımların ele alındığı BETUYAB toplantısında; Acısu Deresi’ndeki uygunsuz yapıların kaldırılacağını, dere ekosistemini koruyacak çevre düzenlemelerinin hayata geçirileceğini ve arıtma tesisinin iyileştirilmesi ile TOKİ altyapı sorunlarının kurumlar arası iş birliğiyle çözüme kavuşturulacağını açıkladı.