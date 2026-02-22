  • İSTANBUL
Sinan Engin canlı yayında Galatasaray'a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'
Selma Savcı

Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Sinan Engin canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü ve Galatasaray'a yüklendi.

#1
Foto - Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Sinan Engin, Galatasaray’ın Konyaspor’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı sert sözlerle değerlendirdi. Üç gün önce Juventus karşısında alınan galibiyeti hatırlatan Engin, Konya’daki yenilginin sorumlusunun futbolcular olduğunu söyledi.

#2
Foto - Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında aldığı 2-0’lık mağlubiyet spor yorumlarının gündemine oturdu. Sinan Engin, sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirirken özellikle futbolculara sert eleştiriler yöneltti.

#3
Foto - Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Sinan Engin yaptığı değerlendirmede “Utanın, ayıp! Utanın ayıp! Üç gün önce müthiş bir zafer. Üç gün sonra fiyasko. Üç gün önce paramparça ediyorsun Juventus gibi bir takımı, üç gün sonra Konya’da paramparça oluyorsun” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Engin, mağlubiyetin teknik heyetle ilgisi olmadığını belirterek “Bu Okan Buruk falan meselesi değil, bu futbolcuların meselesi. Rotasyon diyoruz, rotasyon yaptı. Neyin rotasyonu? Hangi futbolcu rotasyonu?” dedi.

#5
Foto - Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Victor Osimhen’in yokluğuna da değinen Engin, “Osimhen yok, onun yerine oynayanlar da şu maçta oynasınlar artık. Okan Buruk ne yapacak? Okan Buruk deniliyor da, Okan Buruk ne yapacak? Bunlar Galatasaray futbolcusu arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Engin, “Bu mağlubiyet bu futbolcu topluluğuna yazar” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

#7
Foto - Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Galatasaray’ın savunma yapan takımlara karşı zorlandığını belirten Engin, “Galatasaray özellikle deplasmanda savunma yapan, katı savunma yapan takımlara karşı zorlanıyor. Bugün de aynı şekilde pozisyona giremedi” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Galatasaray’ın performansını yeniden değerlendiren Engin, “Üç gün önce 5-2 Juventus gibi çok güçlü bir takımı yeniyorsun, geliyorsun Konyaspor’a yeniliyorsun.

#9
Foto - Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Engin sözlerini “Bu tamamıyla futbolcuyla alakalı bir şeydir bu. Oynayan futbolcuyla alakalıdır. Futbolda laubalilik olmaz. Kibir ve ego olmayacak. Futbolda dün yok, bugün var” ifadeleriyle tamamladı.

