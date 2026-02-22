Sinan Engin canlı yayında Galatasaray’a yüklendi: 'Utanın ayıp! Kibir ve ego...'

Victor Osimhen’in yokluğuna da değinen Engin, “Osimhen yok, onun yerine oynayanlar da şu maçta oynasınlar artık. Okan Buruk ne yapacak? Okan Buruk deniliyor da, Okan Buruk ne yapacak? Bunlar Galatasaray futbolcusu arkadaşlar” ifadelerini kullandı.