  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler Tıp dünyası böylesini görmedi: 60 yıldır her yolu denedi olmadı! 'Help Turkey’ zihniyeti yine sahnede! Hadsiz Hadise'ye Oktay Saral'dan sert tepki! ‘Sünni eksenine karşı duracağız’ diyen Netanyahu ittifak yapılacak ülkeleri açıkladı! Baharın habercisi! İftar sofralarının vazgeçilmezi 44 ve 60'a dikkat... Yaşlanmanın gizli eşikleri bulundu! Sağlık için kritik 2 dönem… Bakan yardımcılığına atandı... Vali Çelik'e duygusal veda Haluk Yürekli açıkladı, yer yerinden oynayacak... Galatasaray’da ödenmeyen maaşlar 3 aya doğru gidiyor
Spor
5
Yeniakit Publisher
Abraham'dan son 2 maçta 2 gol: İngiliz forvet formunun zirvesinde
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Abraham'dan son 2 maçta 2 gol: İngiliz forvet formunun zirvesinde

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, son 2 maçta 1'er kez rakip ağları salladı. Uyum süreci gibi bir sorun yaşamadı.

#1
Foto - Abraham'dan son 2 maçta 2 gol: İngiliz forvet formunun zirvesinde

#2
Foto - Abraham'dan son 2 maçta 2 gol: İngiliz forvet formunun zirvesinde

#3
Foto - Abraham'dan son 2 maçta 2 gol: İngiliz forvet formunun zirvesinde

Aslında Abraham için Aston Villa son derece tanıdık bir takım... 28 yaşındaki forvet, bir dönem Chelsea'den Villa'ya kiralanmıştı.

#4
Foto - Abraham'dan son 2 maçta 2 gol: İngiliz forvet formunun zirvesinde

1.94 boyundaki santrfor, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmaya çıkmıştı. İngiliz yıldız, 13 gol ve 3 asist üretti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ona soğuk baktığı iddia ediliyordu. Günün sonunda ülkesine geri dönüş yaptı. Şu anda işler onun için yolunda gidiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı
Dünya

Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan, ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düze..
Gönülleri fetheden görüntü! Direksiyon başındaki isim takdir topladı
Gündem

Gönülleri fetheden görüntü! Direksiyon başındaki isim takdir topladı

Tunceli Belediyesi, 97.191.636 lira maliyetle 14 yeni araç satın aldı. Yeni araçların direksiyonuna geçerek vatandaşlarla sohbet edip yolcul..
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Gündem

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen bir Hıristiyan cenazesinde tabutun başında horon tepen kalabalık sosyal medyada gündem oldu. O anl..
Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım
Spor

Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım

Galatasaray'ın Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Ramazan coşkusu zirveye çıktı! "İstiklal caddesi değil, Esenler!"
Oruç

Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”

Esenler Belediyesi, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için Davutpaşa Caddesi'ni adeta bir ışık bahçesine çevirdi. Ramazan ruhu..
İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi
Gündem

İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi

Bölgede sular durulmazken, Siyonist İsrail ve ABD ile gerilimin tırmandığı bir süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Suud..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23