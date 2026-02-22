Abraham'dan son 2 maçta 2 gol: İngiliz forvet formunun zirvesinde
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, son 2 maçta 1'er kez rakip ağları salladı. Uyum süreci gibi bir sorun yaşamadı.
Aslında Abraham için Aston Villa son derece tanıdık bir takım... 28 yaşındaki forvet, bir dönem Chelsea'den Villa'ya kiralanmıştı.
1.94 boyundaki santrfor, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmaya çıkmıştı. İngiliz yıldız, 13 gol ve 3 asist üretti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ona soğuk baktığı iddia ediliyordu. Günün sonunda ülkesine geri dönüş yaptı. Şu anda işler onun için yolunda gidiyor.
