İslam düşmanı Hinduların dini ritüeli: Dışkı banyosu

Hindistan’ın Gummatapura köyünde yaşayanlar, Gorehabba Festivali kapsamında köyün tanrıçası Bireşvara Svami için her yıl inek dışkısıyla savaş yapıyor.

Işık festivali Diwali’den sonraki gün düzenlenen bu savaş için inek dışkısı biriktiriliyor ve köyün erkekleri, çevre köylere de giderek dışkı topluyor.

Hinduizm’de ineklerin kutsal olduğuna inanılıyor ve pek çok Hindu, inek dışkısının iyileştirici ve antiseptik özellikleri olduğunu düşünüyor.

Doktorlar ise inek dışkısının hastalık yayabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: BBC Türkçe