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Dünya İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğin dibine vuran Charlie Hebdo dergisi, yeni sayısında Başkan Erdoğan'ı iğrenç bir karikatürle hedef aldı. Derginin paylaşımı sonrasında sosyal medya ayağa kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 21:30:00 - 2020-10-27 21:57:06
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Alçak Fransız Charlie Hebdo dergisi, Peygamberimiz Hz.Muhammed'e (SAV) hakaret içeren paylaşımlarının ardından şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı iğrenç bir karikatürle hedef aldı.

Önce İslam, şimdi Erdoğan

Macron'un son dönemlerde İslam dünyasını hedef almasından sonra Fransa'da artan İslam düşmanlığı giderek artıyor.

Peygamberimiz Hz.Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatürleriyle dünyanın gündemine gelen Charlie Hebdo dergisi, şimdi de alçakca Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Yeni sayısının kapağında Başkan Erdoğan'ı karikatürize eden Charlie Hebdo'ya tepkiler büyüyor.

İğrenç karikatürün üst kısmında "Erdoğan özelde çok komik" ifadesi kullanılırken, konuşma balonunda ise "Oo Peygamber" denilerek alçaklığı sürdürdüler.

Sosyal medya ayağa kalktı

Charlie Hebdo'nun Başkan Erdoğan'a yönelik alçak karikatürü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çoğu sayıda vatandaş, Charlie Hebdo'ya Twitter üzerinden tepki gösterdi.

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