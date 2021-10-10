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Dünya İslam düşmanı gazeteden terörist reklamı
Dünya

İslam düşmanı gazeteden terörist reklamı

Avrupa ülkesi Danimarka’da İslam düşmanlığı eğilimleriyle bilinen ve bir dönem ırkçı söylemlerde bulunan Jyllands-Posten gazetesi, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın reklamını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 03:01:00 -
İslam düşmanı gazeteden terörist reklamı

2005 yılında Hz. Muhammed'in sözde 12 karikatürünü yayımlayarak Müslümanların nefretini kazanan gazete bu sefer terör örgütü PKK'nın sözde elebaşının reklamını yaparak teröre destek verdi.

ABD ve Avrupa ülkelerinde PKK'nın DAEŞ gibi terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen Zerdüşt dinine inanan PKK sempatizanları ile İslam düşmanı Jyllands-Posten'in gazetesinin terör altında buluşması da dikkat çekti.

PKK İsveç'te 2012 yılında zerdüşt tapınağı açmıştı

Cuma namazlarını yozlaştırmaya çalışan ve PKK kamplarında oruç-namazı yasaklayan terör örgütünün, ateşe tapılan Zerdüştlük dinini yaymak için İsveç'in başkenti Stockholm'de tapınak açtığı ortaya çıkmıştı.

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