İslam düşmanı gazeteden terörist reklamı
Avrupa ülkesi Danimarka’da İslam düşmanlığı eğilimleriyle bilinen ve bir dönem ırkçı söylemlerde bulunan Jyllands-Posten gazetesi, terör örgütü PKK'nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın reklamını yaptı.
2005 yılında Hz. Muhammed'in sözde 12 karikatürünü yayımlayarak Müslümanların nefretini kazanan gazete bu sefer terör örgütü PKK'nın sözde elebaşının reklamını yaparak teröre destek verdi.
ABD ve Avrupa ülkelerinde PKK'nın DAEŞ gibi terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen Zerdüşt dinine inanan PKK sempatizanları ile İslam düşmanı Jyllands-Posten'in gazetesinin terör altında buluşması da dikkat çekti.
PKK İsveç'te 2012 yılında zerdüşt tapınağı açmıştı
Cuma namazlarını yozlaştırmaya çalışan ve PKK kamplarında oruç-namazı yasaklayan terör örgütünün, ateşe tapılan Zerdüştlük dinini yaymak için İsveç'in başkenti Stockholm'de tapınak açtığı ortaya çıkmıştı.